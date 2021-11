No hay ‘Feliz Navidad’ sin José Feliciano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada fin de año, sin falta, hay cantantes que nos recuerdan cuando llegan las fiestas navideñas. Por ejemplo, Mariah Carey con su “All I want for Christmas is you”, y por su puesto, José Feliciano, con “Feliz Navidad”, tema que está celebrando medio siglo de entrar a las casas de millones de personas de todo el mundo para alegrar estas fechas.

Y para celebrar tan importante acontecimiento, Feliciano llega de nuevo a los escenarios del Lehman Center for the Performing Arts, este sábado, 27 de noviembre, con un show que será el inicio oficial de la época decembrina.

Conversamos con el legendario cantante, compositor y guitarrista ganador de múltiples premios Grammy, pocos días antes del concierto, para que nos contara sobre el espectáculo que tiene preparado, su nuevo álbum, los 50 años de su himno navideño y sus planes y tradiciones de fin de año.

Hablemos sobre la grabación de “Feliz Navidad” y sus 50 años

Hace ya 50 años, mi productor y hermano más querido, Rick Jarrard, me sugirió que escribiera una nueva canción navideña para incluirla en el álbum en el que estábamos trabajando en ese momento. Le dije que no parecía probable poder competir con las grandes canciones navideñas que ya había, pero insistió que lo intentara. Me sugirió que reflexionara sobre mis propios antecedentes y lo que la Navidad significaba para mí, y unos momentos después, ¡le regalé Feliz Navidad!

Entonces, cuando nos acercábamos al 50 aniversario de la canción, decidimos que se debería considerar una pista de celebración y antes de que me diera cuenta, nuestro amigo, Rudy Perez, estaba compilando a 30 artistas de todo el mundo, durante COVID, para ¡Unete a la celebración!

La última grabación que Rick produjo antes de fallecer fue “Behind this Guitar”, en 2019-20 conmigo, y ahora, la edición limitada en vinilo “Deluxe” se lanzará el viernes 26 de noviembre (mañana), con el 50 aniversario de Feliz Navidad (FN -50) incluido, en honor de Rick.

¿Qué planea para el show del Lehman? ¿Alguna sorpresa?

Quiero que ahora, que nos podemos juntar de nuevo, la pasemos muy bien, cantando las canciones que todos conocen y que espero amen tanto como yo, y otras que a lo mejor no conocen o recuerdan. Y por supuesto, tendré varios temas navideños para compartir.

¿Cuáles son sus memorias y tradiciones navideñas favoritas?

Todo lo relacionado con la Navidad ha creado mis recuerdos favoritos: desde que era un niño en Puerto Rico y luego en Nueva York, y más tarde como adulto con Susan y nuestros hijos en Connecticut.

El día de Navidad, mi familia y yo nos damos un festín con pasteles, ya que tenemos un amigo que nos los regala todos los años. Hacemos el arroz con gandules y un gran pernil y luego incluimos algunas guarniciones americanas, como puré de papas y crema de espinacas, para que podamos disfrutar de ambas culturas con el asado de cerdo como pieza central.

En la víspera de Navidad, vamos juntos a la iglesia donde comparto algunos villancicos durante la misa y luego Feliz Navidad después de la bendición final. ¡Es gracioso, el cura de la iglesia dice que es una de las pocas veces durante el año en que nadie sale temprano de la misa!

¿Algún mensaje de fin de año, sobre todo luego de lo que el mundo ha vivido durante la pandemia?

Hemos tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestras vidas, sobre cómo las vivimos cada día. Durante los últimos dos años hemos visto algunos de los más grandes ejemplos de heroísmo y coraje; aquellos que arriesgaron sus propias vidas para mantenernos a todos a salvo. Luego estaban aquellos que usaron este tiempo de maneras menos positivas que no creo que deba discutir más, pero para mí, tengo la bendición de ser uno de esos que anhelan llevar alegría a las personas, hacerlas reír y que se sientan queridas.

Creo que todos hemos aprendido muchas lecciones y creo que todavía tenemos mucho que aprender.



En detalle:

Qué: Concierto de José Feliciano

Cuándo: Sábado, 27 de noviembre

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468)

Entradas: llamando al 718-960-8833 (de 10am–5pm) o en la página www.LehmanCenter.org.