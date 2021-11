Muchos estudiantes desamparados aún siguen relegados en escuelas de NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tranquilidad y estabilidad de un hogar es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de cualquier niño en edad escolar, pero en la ciudad de Nueva York más de 100,000 estudiantes no tienen una casa fija, debiendo estar en lugares temporales o refugios públicos, lo que afecta considerablemente sus procesos de aprendizaje y crecimiento.

Así lo reveló un informe publicado recientemente por la organización ‘Advocates for Children’, que recopiló datos del Departamento de Educación Estatal del año pasado, que evidenció además con suma preocupación que en los últimos años no ha habido mejoras considerables para garantizar que más niños en edad escolar tengan hogares estables y apartamentos propios donde convivan con sus familias. El impacto: quedar relegados en sus progresos académicos, sociales y de formación.

Eso lo vive en carne propia Daniel R, adolescente de 14 años y quien reside junto a su madre en un albergue de Brooklyn, y quien en medio de la pandemia del COVID-19 sintió que la brecha entre él y sus compañeros con hogares propios se agrandó y las diferencias se hicieron más evidentes.

“Yo siempre he sido un niño muy estudioso, pero con las clases virtuales tuve muchos problemas, no solo porque al principio las ‘tablets’ que nos dieron no funcionaban bien, sino porque tardaron mucho en entregarme una, y luego el problema más grande es que en el albergue no hay internet bueno, entonces todo el tiempo me desconectaba y los maestros pensaban que era que yo me estaba volviendo flojo”, comentó el mexicano.

“Una tía me prestó un celular viejo y me compraba datos para que pudiera conectarme bien a las clases, pero cuando se terminaban, volvía a quedar sin conectarme y me fue muy mal en matemáticas, principalmente, lo que al final me desanimó y ya no quería ni siquiera estudiar. Lo peor ha sido ahora, que de regreso a la escuela me siento atrasado con respecto a otros niños y me frustro”, comenta el estudiante de escuela intermedia.

Felisa Hernández, madre del pequeño, respaldó las declaraciones de su niño y dijo que además del trauma que no tener un hogar propio ocasiona en las familias, principalmente en los niños, la falta de acceso a materiales y recursos básicos dentro del proceso de aprendizaje, se convierte en otra carga que limita a los estudiantes desamparados.

“Como decían en mi pueblo, al pobre siempre le va peor en todo, no porque seamos brutos, sino porque no tenemos las condiciones para demostrar todo nuestro potencial. Y eso veo que la pasa a mi hijo, que muchas veces se me desanima y hasta se deprime al sentir que está rezagado entre sus compañeros”, dijo la madre mexicana, quien pidió a la Ciudad que cree un plan para atender paralelamente las necesidades básicas de los alumnos sin hogar fijo.

“Hay muchos niños que ni siquiera comen bien, entonces con la panza vacía nadie aprende, hay otros que tienen traumas emocionales serios, incluyendo el solo hecho de saber que uno no tiene un sitio fijo y pienso que un error es que los maestros no toman en consideración esas cosas a la hora de educar a los niños, sino que los tratan en el salón como si todos estuvieran aprendiendo bajo las mismas condiciones, lo que en casos como el de mi hijo, no es verdad, pues no tener casa pesa y pesa mucho”, agregó la madre.

1 de 10 estudiantes es desamparado

Los datos presentados por Advocates for Children señalan que en promedio, 1 de cada 10 estudiantes de la Gran Manzana como Daniel R son desamparados, con la cifra de 101,000 alumnos sin hogar en el año escolar en viviendas inestables o temporales. La mayoría, es decir el 94% de ellos, son negros o hispanos.

De esta cifra, alrededor de 28,000 alumnos vivían en refugios de la Ciudad, pero unos 65,000, es decir la amplia mayoría de alumnos desamparados, estaban de manera temporal en casa de amigos o familiares.

Dentro de las preocupaciones adicionales que generó el reporte surgieron por ejemplo la falta de acceso de los pequeños a ayudas para acceder a sus clases de manera remoto, en plena pandemia del COVID-19.

Así lo confirma Marina Rodríguez, madre mexicana quien vive con sus dos hijos en un refugio de Manhattan, del que prefirió guardar el nombre por asuntos de seguridad, y quien mencionó que sus pequeños, uno en primaria y otro en escuela intermedia, no pudieron estudiar de manera regular el año pasado, debido a la falta de acceso a internet en su albergue.

“La pandemia nos afectó a todos, pero a los niños sin hogar como los míos, nos impactó el doble, porque no solo se trata del trauma de saber que no tenemos un lugar propio, sino que además no hay recursos para que tengan computadoras buenas y acceso a internet”, dijo la madre soltera, víctima de violencia doméstica. “Entonces es obvio que ahora que regresaron a clases presenciales, están más atrasados y se sienten burros, comparados con sus compañeros que tuvieron todo en casa”.

Una gran mayoría con asignaturas pendientes

Y es que los datos manejados por las autoridades escolares demuestran el drama y el impacto que los estudiantes sin hogar han venido sufriendo por años.

Tan solo el 29% de los estudiantes sin hogar lograron pasar los exámenes de lectura que se realizan entre los grados 3 y 8. Asimismo, los números revelan que el 27% aprobó matemáticas, pero con calificaciones 20 por ciento inferiores al promedio. Es decir, que entre los niños desamparados, casi 7 de cada 10 quedaron con asignaturas pendientes.

Otra cifra alarmante es que en el rubro de graduaciones a tiempo, el 61% de los niños sin hogar se graduaron, muy por debajo de la media de niños con casa, cuyas graduaciones se ubicaron en el el 84% de menores con hogares estables.

Tras salir las cifras a la luz, defensores de los derechos de los niños hicieron un llamado a la próxima administración del alcalde electo Eric Adams, para que asuma esta problemática como una prioridad.

“Tenemos la esperanza de que, dados los resultados increíblemente pobres que estamos viendo, particularmente para los estudiantes en refugios, la administración del alcalde electo Adams reconocerá la crisis por lo que es”, aseguró Jennifer Pringle, directora de ‘Project Learning In Temporary Housing’ de la organización Advocates for Children.

El informe de dicha asociación, destacó situaciones todavía más graves como que más de 3,800 estudiantes no solo no tenían una casa, sino que tampoco se encontraban instalados en refugios o albergues temporales y debieron vivir en autos, edificios abandonados e incluso parques, al aire libre. Un total de 200 estudiantes más, fueron puestos en moteles.

El reporte de Advocates for Children agregó también que la problemática no fue un asunto exclusivo del pasado año escolar, sino que en períodos anteriores e incluso el actual año escolar, esa ha sido la realidad para miles de familias y pequeños.

El informe reveló que en las dos primeras semanas del año escolar 2021-2022, el promedio de asistencia de estudiantes sin hogar fue del 73%, cifra que pasó luego al 78%.

Reacción del DOE

Sobre los datos arrojados por el reporte, que mencionó una reducción pequeña en los casos de niños sin hogar lo cual asociaron a que pudo deberse a que también se redujo el número de niños registrados, el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) manifestó que siguen comprometidos a ayudar a niños y familias desamparados.

“Priorizamos el apoyo a los estudiantes y familias afectados por la falta de vivienda, y nos alienta que vimos una disminución del nueve por ciento en la cantidad de estudiantes durante los últimos dos años”, aseguró Nathaniel Styer, vocero de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.

“El DOE casi ha duplicado la cantidad de miembros del personal dedicados que trabajan en la escuela y los refugios a 324 y sabemos que siempre hay más trabajo por hacer”, agregó el funcionario.

El informe en cifras