Rubén Blades trae su “salswing”a Nueva York

El nuevo show de Rubén Blades, “Salswing”, es más que clásicos como ‘Pedro Navaja’ y ‘Buscando Guayaba’, esta vez el destacado músico panameño hace un recuento histórico para reconocer las raíces de la salsa y las influencias que el swing recibió de la música afrocubana.

Blades llega este jueves al teatro Hulu del Madison Square Garden con su más reciente proyecto, en el que fusiona su voz con la banda de Roberto Delgado, la orquesta de jazz con la que grabó su último álbum “Salswing”, que es precisamente el nombre del tour que hace escala en Nueva York.

“Lo estoy haciendo con una banda panameña porque quería que ampliaran sus horizontes, y también quería demostrar el hecho de que la gente puede hacer música no necesariamente porque hayan nacido en algún país o porque son de una determinada raza o nacionalidad, porque mientras tengas el espíritu requerido, cualquiera puede producir música en cualquier parte del mundo”, escribió Blades sobre la orquesta de Delgado compuesta por 15 músicos.

Blades reinventa en ¡Salswing! clásicos de la salsa como Paula C. y Tambó, grabados con Willie Colón entre 1977 y 1978, una versión remozada de Mambo Gil de Tito Puente e incorpora piezas estándar de jazz como Pennies From Heaven y The Way You Look Tonight, en los que el cantante y actor de 72 años, celebra los frutos de la evolución y el mestizaje cultural.

“Cuando la gente me pregunta qué tipo de músico soy, simplemente los miro. Cuando me preguntan a qué toco, mi respuesta es: ¡música!”, declaró Blades en Oakland, California, donde arrancó su actual gira.

Con su actual propuesta, Blades ratifica que nunca se quedó estacionado con “Plástico”, “Buscando América” y otros clásicos de la salsa, sino que está en permanente evolución, así sus aportes van desde los grandes de la salsa, con el trompetista de jazz Wynton Marsalis hasta Bob Dylan, Lou Reed y Sting.

“Es un gran trabajo que los neoyorquinos disfrutarán mucho”, anticipó el creador de la letra de “El Cantante”, tema que popularizó Héctor Lavoe.

Delgado y su orquesta han participado en otras producciones de Blades. Lo acompañaron en su álbum “Son de Panamá”, que ganó el Grammy Latino de 2015, y en su álbum “Salsa Big Band”, también ganador del Grammy de 2017. En total, Blades, conocido como el “Poeta de la Salsa” ha ganado 17 premios Grammy y Latin Grammy; el mes pasado fue distinguido como Persona del Año 2021 por la Academia Latina de Grabación.

El también activista por los Derechos Humanos reconoció recientemente que fue un error haber anunciado su retiro de los escenarios en 2018 y que si no fuera por el cierre de eventos en vivo impulsado por la pandemia de COVID-19, habría estado de gira. En cuanto a su carrera como actor, este 2021 concluye su actuación de cinco años como coprotagonista en la popular serie de televisión “Fear the Walking Dead”.

EFE



En detalle

Qué: Rubén Blades & Roberto Delgado y Orquesta concierto ¡Salswing!

Invitada especial: Luba Mason

Dónde: Hulu Theatre en el Madison Square Garden

Hora: 8 pm.

Cuándo: Jueves 2 de diciembre

Tickets: Boletería del MSG o en Ticketmaster.com