Agenda de eventos: diversión navideña para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

JUEVES

Pinkmas en el Museo del Helado

Hasta el 9 de enero, el Museo del Helado de la ciudad de Nueva York está de regreso con su celebración navideña anual, Pinkmas, que transforma sus 13 instalaciones multisensoriales en un paraíso invernal rosado, repleto de copos de nieve, bastones de caramelo y árboles rosados. Se anima a los visitantes a traer un juguete nuevo, que será donado a Toys for Tots, a cambio de una bola de helado en la cafetería del museo. Está ubicado en el 558 Broadway, NYC. Entradas en: https://tickets.museumoficecream.com/tickets/MOICnyc

VIERNES

El cascanueces en el Lincoln Center

El Cascanueces de George Balanchine está de regreso este año en el David H. Koch Theatre del Lincoln Center (20 Lincoln Center Plaza New York, NY 10023), con un exuberante vestuario, magníficos decorados y la música icónica de Tchaikovsky que transportará al público a una tierra de copos de nieve giratorios, bastones de caramelo saltarines, flores de vals y mucho más. Hasta el 2 de enero. Para horarios y boletos, visite: https://www.nycballet.com/

Feria de Cali en La Boom

Ray de la Paz, Luisito Carrión y Ray Sepúlveda se juntan en una sola tarima para presentarse este viernes en La Boom (56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, NY 11377), en la llamada Feria de Cali. Colombianos y fanáticos del género de la salsa en general podrán disfrutar de los éxitos de estos tres cantantes, famosos por su alegre ritmo y múltiples éxitos. Las puertas abren a las 9:00 pm. Entradas:https://www.ticketweb.com

SÁBADO

Exposición en South Street Seaport

El South Street Seaport Museum (12 Fulton Street, Manhattan) anuncia la apertura de dos exposiciones de invierno que exploran el cambio de siglo en el centro de Manhattan Las exposiciones incluyen una nueva galería introductoria South Street y Rise of New York, así como un regreso recientemente reconfigurado de la popular exhibición Millions: Migrants and Millionaires aboard the Great Liners, 1900-1914, que estuvo a la vista por última vez antes de la pandemia. Cada exposición estará abierta al público los sábados y domingos de 11 a.m. a 5 p.m., excepto del 24 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, cuando el Museo permanecerá cerrado. La entrada es gratuita y se pueden reservar boletos con horario anticipado en seaportmuseum.org/onview.

DOMINGO

Gallería del Hanukkah en el Museo Judío

Embárcate en una divertida búsqueda y explora las impresionantes menorás de Hanukkah de todo el mundo en el Museo Judío (109 5th Ave at 92nd St New York, NY 1012). Dibuja descubrimientos en un cuaderno de bocetos, experimenta con formas caprichosas, toca réplicas de artefactos y conversa con los educadores del Museo Judío para celebrar la Navidad. Este domingo, entre las 10:30 am y las 2 pm. Se requieren boletos con tiempo anticipado, reservar en: https://thejewishmuseum.org/

Trenes en el Jardín Botánico

Una de las más queridas y esperadas tradiciones navideñas de la ciudad regresa por su trigésimo año con un país de las maravillas en miniatura, en la calidez del Conservatorio Enid A. Haup del Jardín Botánico de Nueva York (2900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458). Maravíllate con los trenes en miniatura mientras recorren una exhibición encantadora de más de 175 monumentos famosos de Nueva York, todos recreados exquisitamente a partir de materiales naturales como piñas, bellotas y semillas. Hasta el 23 de enero. Entradas en la página: https://www.nybg.org/visit/admission/

Lunes

El regreso de MasterVoices al Carnegie Hall

MasterVoices comienza su temporada 2021-22 este lunes 6 de diciembre en el Carnegie Hall con “A Joyful Noise”, un evento para celebrar el regreso de los shows en vivo frente a una audiencia, después de una ausencia de dos años, con música para marcar la temporada navideña y la perseverancia del espíritu humano después de una larga pausa.

En este primer concierto de la temporada del 80 aniversario de MasterVoices estarán la soprano canadiense Mikaela Bennett, el coro de enfermeras de Northwell Health y un grupo a capella ganador de diez premios Grammy, Take 6. A las 7:30 pm, en el Carnegie Hall, Stern Auditorium / Perelman Stage. Entradas desde $30, y se pueden comprar en la pagina carnegiehall.org, llamando al 212.247.7800 o en persona en el Carnegie Hall’s box (57th and Seventh Avenue).

Miércoles

Obra “Las Cosas Extraordinarias”

El centro cultural Julia de Burgos Performance and Arts Center en El Barrio (Lexington Ave. y 106th St) será la sede de la nueva producción de Boundless Theatre, “Las Cosas Extraordinarias”, una pieza que aborda el tema del suicidio con miras a crear conciencia sobre el tema. En español, la obra de Duncan Macmillan con Jonny Donahoe, trata la desesperación que siente una joven desde pequeña ante la idea de perder a su madre, lo que la lleva a diseñar una lista de razones por las cuales vale la pena vivir.

La audiencia es una parte activa de la misma a medida que interactúan con el personaje principal, interpretado por Norwill Fragoso. Asimismo, el espectáculo fomenta la intimidad y anima al público a reflexionar sobre la plenitud de la vida y su significado. Las funciones se llevarán a cabo del 8 al 11 de diciembre a las 8pm y el 12 a las 4pm. Obtenga boletos en www.boundlesstheatre.org.

Cortesía

Flamenco en el Instituto Cervantes

El próximo miércoles 8 de diciembre, a las 7:00 pm, el Instituto Cervantes de Nueva York (211 E 49th St) presenta un show especial de flamenco. Las bailarines Elizabeth Torras, Yloy Ybarra y Xianix Barrera; la cantante Bárbara Martínez, el guitarrista Calvin Hazel y el percusionista Walid Guzmán se unen para mostrar lo mejor de este arte cargado de dolor, alegría, pasión, angustia, amor y desamor. Para reservar, llamar al 212 3087720 ext- 113. Admisión general: $25