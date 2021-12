Clyde’s: El sándwich perfecto como símbolo de esperanza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafael es un joven romántico, divertido, apasionado e impulsivo, que después de cometer un error que lo llevó a la cárcel, busca crear el “sandwich perfecto” como símbolo de una segunda oportunidad.

En CLYDE’S, una nueva obra de Broadway escrita por las dos veces ganadora del Premio Pulitzer Lynn Nottage y su colaboradora frecuente, la directora Kate Whoriskey, una tienda de sándwiches en una parada de camiones ofrece a su personal de cocina, todos expresidiarios, la redención de sus pecados, incluso cuando la insensible dueña de la tienda, Clyde (interpretado por Uzo Aduba), intenta mantenerlos bajo su control.

El actor Reza Salazar le da vida a Rafael, un joven latino que a través de la comedia logra transmitir un mensaje positivo.

“Me interesó mucho porque aunque es un personaje gracioso, su vulnerabilidad es muy tangible y real. Para mi el mensaje de Rafael es lo lindo que es poder entregarse el 100% a la vida pero también aprender a manejar los altos y bajos de cada experiencia. El representa el lado romántico y apasionado que todos traemos por dentro”, cuenta Salazar sobre el papel con el que debuta oficialmente en los escenarios de Broadway.

Nacido en Perú, Salazar comenzó su carrera a los cinco años de edad, trabajando de payaso junto a su madre. Ya residenciado en Estados Unidos desde hace casi 30 años, ha logrado papeles tanto en el teatro como en el cine y la televisión, con apariciones en obras como Sweat, Richard II, The Tempest de Mobile Unit, Oedipus El Rey y My Mañana Comes; los shows televisivos “The Accidental Wolf”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Daredevil”, “The Blacklist”, y “Law & Order”; y en películas como The Imperialists Are Still Alive, See Girl Run y The Inquisition of Camilo Sanz.

Sobre Clyde’s, donde actua al lado de la tres veces ganadora del premio Emmy, Uzo Aduba (Orange is the New Black), el dos veces ganador del premio Emmy, Ron Cephas Jones (This is Us, Truth Be Told), Edmund Donovan (Greater Clements), y Kara Young (Halfway Bitches Go Straight to Heaven), destaca la importancia de no juzgar a las personas sin conocer sus vidas.

El elenco está liderado por la tres veces ganadora del premio Emmy, Uzo Aduba (izq)./Cortesía Joan Marcus

“Otro de los mensajes de la obra es que en esencia todos somos seres nobles y antes de juzgar es importante poder escuchar, sentir, pensar”, dice. “En la historia hacer el perfecto sándwich es una forma de buscar el balance. Aprendemos con la comida como aprovechar el segundo chance”.

Cómo actor latino en Broadway, dice Salazar, para él es muy importante poder dar vida a personajes que puedan desafiar y romper estereotipos.

“El arte, el teatro nos ayuda a entender, celebrar y a apoyar el crecimiento y transformación de nuestras comunidades”, dice. “Siempre busco que mi arte sea de servicio a la comunidad, que lleve un mensaje”.

La obra se presenta en la sede del grupo teatral Second Stage, el The Hayes Theatre (240 West 44th street). Los boletos están a la venta en www.2ST.com o llamando al 212-541-4516.