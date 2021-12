Video: con baile y fiesta, así vivió el New York City su primer título en la MLS

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

New York City FC está cerca de la gloria. Los neoyorquinos están a un partido de ganar la MLS Cup. Y en el camino ya obtuvieron su primer título en el circuito: el trofeo de la Conferencia Este de la MLS. Detrás de cámara, así lo vivieron los protagonistas.

“Tu siempre recuerdas tu primer título“, son las palabras de anteceden a un video de celebración de un minuto en el que vemos el antes, durante y después del histórico partido.

Primero vemos la llegada del New York City FC al estadio, así como el recibimiento brindado por los fanáticos. Luego somos testigos de la celebración de los dos goles anotados, al igual que del baile del brasileño Talles Magno, quien fue el héroe de la final de la Conferencia Este.

Por último, la coronación y la fiesta posterior a la obtención del título de la Conferencia Este.

You always remember your first 🏆✨



🎬 BEHIND THE SCENES, presented by @DrinkBODYARMOR ⬇️ #NYCFC — New York City FC (@NYCFC) December 7, 2021

Algunos jugadores lo han vivido así a través de Twitter:

“Sensaciones únicas“, escribió el argentino Valentín Castellanos, goleador de la MLS y figura de la organización. Sensaciones únicas🏆 🤍💙 pic.twitter.com/4V6HBjnZMw— Valentin Castellanos (@tatycaste11anos) December 7, 2021

El peruano Alexander Callens posteó un video del momento en el cual alza el trofeo. ⚽️🗽🏆 @NYCFC pic.twitter.com/siJ8QdT6D7— alexander (@Alexcallens06) December 6, 2021

Sean Johnson, arquero titular, celebró como todos, pero también recordó que resta el partido más importante. “Uno más, ¡vamos a conseguirlo!“. Eastern Conference Final ✅ One more to go, let’s get it! #MLSCup #NYCFC— Sean Johnson (@SeanJohnGK) December 6, 2021

Tayvon Gray se detuvo a admirar el primer título del club neoyorquino: “Un sueño y una realidad en uno. Mírenla, qué hermosa. Próxima parada: Portland“. A dream and reality in one. Look at her, so beautiful!! #MLSCupPlayoffs next stop Portland. pic.twitter.com/VOg6TnJ00K— Tayvon Gray (@tayvongray4) December 6, 2021

Y es que el New York City FC enfrentará al Portland Timbers en la final de la MLS Cup, la cual se realizará el próximo sábado 11 de diciembre en el Providence Park, casa del conjunto de Portland.