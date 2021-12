$500,000 en pérdidas dejó incendio de árbol de Navidad de Fox News en calle de Nueva York; detenido tiene “problemas mentales”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Craig Tamanaha, de 49 años, fue identificado por NYPD como el sospechoso de haber incendiado esta madrugada el árbol de navidad ubicado a los pies del rascacielos News Corporation, sede de los medios noticiosos Fox News, The Wall Street Journal y New York Post, desatando alarmas en Midtown Manhattan (NYC).

Causó alrededor de $500,000 dólares en daños a la propiedad, dijeron las fuentes. El detenido enfrenta una serie de cargos que incluyen incendio premeditado, travesuras criminales, peligro imprudente y allanamiento de morada, informó New York Post.

Fuentes policiales dijeron que Tamanaha, quien tiene una dirección en Brooklyn, es una persona con trastornos emocionales que con frecuencia merodea en la zona. Fue arrestado en marzo por posesión criminal de una sustancia controlada.

La exhibición navideña de 50 pies de altura ardió poco después de la medianoche y las llamas se extendieron rápidamente por el árbol en Fox Square, afuera del edificio 1211 de la Sexta Avenida, entre calles 47 y 48.

Las fotos de la escena mostraron que el fuego carbonizó la mayor parte del árbol de Navidad que estaba adornado con motivos rojos, blancos y azules y coronado con una estrella roja. Las llamas también dañaron otros tres árboles cercanos decorados con luces navideñas.