Se somete a más de 20 cirugías para parecerse a una muñeca Bratz

Uno de los conceptos que va evolucionando junto con el paso del tiempo es el tema de la belleza. Los estereotipos de antes no son los mismos que los de ahora; sin embargo, lo único que sí no cambia es que la perfección, como tal, no existe.

Lo cierto es que cada quien tiene sus gustos y sus percepciones y es por ello que muchos y muchas están dispuestas a hacer lo que sea con tal de lucir perfectas y bellas, llegando así a cosas muy extremas.

Ese es el caso de una joven búlgara de 24 años llamada Andrea Ivanova, la cual se ha hecho famosa ya en todo el mundo por su cuenta de Instagram, en donde comparte los resultados que ha obtenido tras someterse a más de 20 cirugías con tal de conseguir su mayor objetivo: parecerse a una de las famosas muñecas Bratz.

En la mente de Ivanova está el convertirse en la mujer con los labios más grandes del mundo y sus cambios los comparte en Instagram, en donde posee más de 11,7000 seguidores, mostrando cómo ha cambiado desde que inició su proceso de transformación en el 2013.

“Mis labios me gustan mucho. Después de inyectarme fue difícil comer, pero la molestia pasó con los días. Creo que mis labios son adorables y los amo… Estoy desesperada por lucir como una muñeca Bratz de la vida real”, explicó Ivanova en el mes de marzo en entrevista para el periódico The Sun.

La joven cuenta que entre las cirugías estéticas que se ha realizado para verse como una auténtica Bratz está la de mandíbula, barbilla, implantes de senos, de glúteos, se ha inyectado ácido hialurónico en los labios más de 18 veces desde 2018 y próximamente se realizará una bichectomía.

Además, Andrea es conocida por tener una cuenta sin censura en la plataforma de OnlyFans, en donde también tiene cientos de seguidores. “Muchos hombres de todo el mundo me escriben en mis redes sociales ofreciéndome dinero, viajes e invitándome a reuniones todo el tiempo”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Andrea Ivanova (@andrea88476)

Por último, la búlgara aceptó en dicha entrevista que varios cirujanos plásticos le han advertido que podría poner en riesgo su salud y su vida si se sigue sometiendo a más operaciones; sin embargo, pareciera importarle poco pues desea aumentar sus labios por 27ª vez antes de Navidad.

