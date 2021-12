Esposo celoso mató de 20 puñaladas a madre desaparecida en Nueva York

Marcello Molinari fue arrestado y acusado por el homicidio de su esposa Melissa, quien fue apuñalada veinte veces en la espalda y el torso.

Molinari también es sospechoso de haber envuelto el cuerpo de su esposa en bolsas de basura, cinta adhesiva, toallas y envoltura, y luego abandonarlo en la zona boscosa Rocky Point Pine Barrens en Middle Island (NY).

Marcello Molinari salió ayer esposado de la 6ta comisaría de la policía del condado Suffolk (Long Island) y no hizo comentarios después de declararse “no culpable” del crimen, informó Fox News.

Melissa Molinari, una mujer de 38 años y madre de cuatro niños, fue reportada como desaparecida el 2 de diciembre, pero no se le había visto en público desde el 21 de noviembre. La policía cree que fue asesinada pocos días después.

Prosecutors say 43-year-old Marcello Molinari planned the murder for weeks after learning of her alleged extramarital affair. He is being held without bond.https://t.co/tWLQlf71Fw — Jennifer McLogan (@McLoganTV) December 11, 2021

“Estamos trabajando bajo la teoría de que la casa es la escena del crimen, su automóvil fue usado para transportarla y la colocaron en Pine Barrens”, dijo el detective Kevin Beyrer, oficial al mando del escuadrón de homicidios del Departamento de Policía del condado Suffolk.

La policía encontró sangre en todo el sótano de la casa de la pareja en Centereach y en la camioneta que según los fiscales su esposo usó para transportar el cadáver.

Según la versión del sospechoso, la mujer salió de la casa después de una discusión y regresó el 23 de noviembre para empacar su ropa y luego se fue con un hombre en un vehículo desconocido.

Pero los hallazgos de la investigación revelaron que los datos del GPS del teléfono celular de Marcello mostraban que estuvo en Pine Barrens Rocky Point Park, donde se encontró el cuerpo de Melissa.

La familia interrumpió un viaje a Disney poco después de que Marcello se enterara de que estaba teniendo una aventura, según los fiscales.

También el historial de su teléfono reveló búsquedas de cinta adhesiva y cuerdas junto con países sin extradición a EE.UU. Además se alega que Marcello se sometió a una cirugía plástica en las orejas y la cara y se unió a un portal de citas.

“Éste es un caso trágico”, resumió el detective Beyrer. “Todas las vidas que fueron destruidas en esto, es una historia terrible”. Un procedimiento judicial de familia determinará quién obtendrá la custodia de los hijos de Melissa.