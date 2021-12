Hombre recibió 10 inyecciones de vacuna COVID-19 en un día pagado por los antivacunas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre de Nueva Zelanda está acusado de recibir hasta 10 vacunas contra COVID-19 en un día, pagado por personas que buscaban falsificar sus registros de vacunación.

El hombre, cuya identidad se mantiene en el anonimato, está acusado de visitar múltiples sitios de vacunación y pretender ser las personas que supuestamente lo habían contratado para evitar ser vacunados, señalan informes de The New Zealand Herald and Stuff.

El gerente de operaciones del grupo para el programa de vacunación e inmunización COVID-19 del ministerio, Astrid Koornneef, confirmó en un comunicado a Newsweek que los funcionarios de salud están al tanto de la situación, la cual están tomando muy en serio.

El riesgo es grande ya que se desconocen las posibles consecuencias médicas de recibir 10 vacunas en un solo día, aunque se sabe que el riesgo de efectos secundarios de las vacunas aumenta significativamente con el aumento de la dosis.

El funcionario llamó a quienes han recibido más dosis de vacunas de las recomendadas” a “buscar asesoramiento clínico tan pronto como sea posible”. Y dijo que quienes se vacunan “bajo una identidad supuesta” no tendrían registros de vacunación precisos propios.

“Esto pone en riesgo a la persona que recibe una vacuna con una identidad supuesta y a la persona cuyo historial médico mostrará que ha sido vacunada cuando no lo ha hecho “, enfatizó Koornneef.

Casi el 80 por ciento de la población de Nueva Zelanda ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, incluido el 94 por ciento de la población elegible.

Recientemente, la primera ministra Jacinda Ardern introdujo un nuevo sistema de “semáforo” para hacer frente a la pandemia, con restricciones que varían según la gravedad de los brotes en las áreas locales.

Los negocios permanecen abiertos solo a los vacunados incluso en las áreas “rojas” más restringidas, con prueba de vacunación requerida. La medida enfureció a los activistas antivacunas, que rápidamente lanzaron protestas.

De acuerdo con The New Zealand Herald and Stuff, ya se habían detectado esquemas ilegales de vacunación pagada meses antes de que se implementara el nuevo sistema.

