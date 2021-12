Esperaban a mujeres y llegaron ladrones armados: robos en Nueva York tras citas de amor concertadas en Instagram

NYPD informó que al menos dos hombres han sido víctimas de robos armados, cuando esperaban encontrarse con mujeres que habían conocido en Instagram.

En el primer caso, un joven de 24 años se citó con una mujer a través de Instagram para encontrarse en 1705 Anthony Avenue, el 3 de diciembre a las 11:30 p.m. Pero cuando llegó, dos sospechosos enmascarados se le acercaron a punta de pistola y le ordenaron que se quitara la ropa. Luego, los sospechosos tomaron artículos de su propiedad, incluyendo su auto sedán Infiniti gris 2018.

Según la policía, un incidente similar ocurrió al día siguiente, el 4 de diciembre, en Boller Avenue. Los sospechosos se llevaron el teléfono celular, el abrigo, la cadena y un anillo de oro de esa segunda víctima, además de su vehículo, informó News 12.