La última carta del Kun Agüero como jugador: “Siempre la vida es lo primero”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Es un hecho que Sergio “Kun” Agüero ya no es más jugador activo de fútbol. Este miércoles decidió ponerle fin a una carrera de 18 años con 33 años de edad tras una arritmia cardíaca que lo obligó a tomar la decisión.

Compareció en una rueda de prensa en el Camp Nou acompañado por Joan Laporta, Pep Guardiola y la plantilla del FC Barcelona. Ahí dejó claro que su salud era el motivo principal para decidir dejar las canchas y empezar una nueva vida.

También emitió una carta en sus redes sociales para explicar con más detalles

“Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstanciases difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio”, escribió.

“Una de las cosas que me enseñó en fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo”.

Ganó 21 títulos oficiales, siendo la Copa América su última conquista. Marcó 427 goles y su último grito fue contra el Real Madrid, vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Marcó 260 goles con el Manchester City y es el máximo anotador de los Citizens.

Es el extranjero con más goles en la Premier League y fue siete veces nominad al Balón de Oro.

“Más allá de los títulos conseguidos, que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol. Eso es algo que no cambiará, que llevaré siempre en mi corazón y que me da mucha fortaleza para lo que vendrá”, reflexionó Agüero.

Lee también:

– Lionel Messi despide al Kun Agüero con emotivo mensaje: “Te quiero mucho, amigo”