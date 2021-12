Lisardo no habla mal de la mamá de su hija y dice: “Lo menos que voy a permitir es que mi hija entre en chismes”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lisardo aún no logra recuperarse económicamente por la situación profesional que enfrentó tras la pandemia, pues apenas empieza con proyectos de trabajo que le ayudarán a pagar sus deudas. “De la racha mala económica tardará en salir todo mundo porque es a nivel internacional, porque yo he hablado con mi gente en España y están todos igual. Por supuesto que no (me he recuperado), estamos ahora empezando a trabajar y a generar un poco y a pagar las deudas que se han ido generando”.

Sin embargo, el actor español asegura que no tiene ninguna deuda con Lisset por la manutención de su hija, como su ex pareja lo había indicado durante una entrevista.

“Ahí no hay ninguna deuda ni nada”, agregó. “Siempre nos hemos llevado muy bien, somos papás muy responsables de la niña y como papá responsable de la niña, yo jamás hablaré de mis cosas privadas con Lisset. Lo único que ha estado mal fue que un día en una alfombra roja se dijo esto y que todo mundo lo utilizó, pero lo demás nunca ha estado mal”.

“Yo me llevo bien con sus papás, me llevo bien con Lisset, nos llevamos muy bien, acabamos de hablar, vivimos muy cerca, pasamos las navidades juntos, mi hija disfruta tanto de unos como de otros, lo menos que voy a permitir es que mi hija entre en discusiones de chismes“.

Además, Lisardo aclara que nunca emprendió un negocio de comida como se había rumorado, simplemente fue un malentendido. “Yo nunca he puesto un negocio de comida, no te fíes nunca de lo que dicen por ahí“.

“Mi mamá hace unas paellas y unas fideguas impresionantes y no estaría mal, la verdad es que sí me dieron una gran idea; pero no, es mi mamá quien hace las fudeguas”.

Concluyó: “Un día, salí yo haciendo una fidegua con ella y todo mundo dijo que como estaba yo mal de chamba, y todo mundo se lo creyó“.

