Agenda de eventos: diversión para todos

JUEVES

Mrs. Doubtfire en Broadway

Mrs. Doubtfire es una nueva comedia musical sobre las cosas que hacemos para permanecer juntos. Daniel Hillard, un actor sin trabajo y con dificultades, hará cualquier cosa por sus hijos. Después de perder la custodia en un divorcio complicado, se disfraza de la niñera escocesa Euphegenia Doubtfire en un intento desesperado por permanecer en sus vidas. A medida que su nuevo personaje cobra vida propia, la Sra. Doubtfire le enseña a Daniel más de lo que esperaba sobre cómo ser padre. Una historia hilarante y sincera sobre aferrarse a sus seres queridos contra viento y marea, Mrs. Doubtfire es la comedia musical que necesitamos en este momento, una que demuestra que estamos mejor juntos.Basado en la amada película de 1993 de Twentieth Century Studios, Mrs. Doubtfire ha logrado cautivar al público desde su estreno el pasado 5 de diciembre. En el Stephen Sondheim Theatre (124 W 43rd St) Más información en: www.DoubtfireBroadway.com

Cortesía

Concierto latino de RichMusic

RichMusic LTD tendrá su primer concierto benéfico de fin de año titulado “Remixing Tomorrow: The Always Dream Series”, que se transmitirá en vivo en la página de YouTube de RichMusic este jueves 16 de diciembre a las 7 p.m. ET. Sech, Dalex, Chris Marshall, paopao, Thyago, Symon Dice y Animal participarán durante este memorable concierto que también beneficiará al socio comunitario de RichMusic, Miami Music Project, una organización sin fines de lucro cuya misión es empoderar a los niños para que adquieran valores y alcancen su máximo potencial, a través de la música.

VIERNES

Pregones presenta “Torched”

‘Torched‘ habla de la ahora legendaria era de los incendios de El Bronx durante la década de 1970, levantando historias de supervivencia para dejar al descubierto las infamias del negocio de los incendios con fines de lucro. Alternando del pasado al presente y pulsando con sonidos de salsa y hip hop, el espectáculo es en parte teatro de investigación y en parte ficción poética, presentado por el elenco de latinos de Pregones / PRTT de diez actores / músicos. Concebido y dirigido por la directora artística de Pregones / PRTT, Rosalba Rolón, con música original del director musical de Pregones / PRTT, Desmar Guevara, este nuevo trabajo pone en primer plano historias humanas que a menudo se esconden bajo la alfombra. Hasta el domingo 19 de diciembre en el Pregones Theater (575 Walton Avenue, The Bronx). Información: //pregonesprtt.org/torched/

Vuelve Saulo García en los días de fiesta

Repertorio Español (138 East 27th Street) trae de nuevo al popular comediante colombiano Saulo García, quien una vez más hará reír con sus divertidas ocurrencias a los latinos de Nueva York. Esta vez viene con un nuevo espectáculo, de la misma calidad que sus bien conocidos “I Am Latino”, “La vida en los esclavos unidos”, “El insomnio americano”,“En la USA me quedé” y “Sin WIFI también se vive”. Dirigida por Valentín Alvarez Campos, “Quinceañera” es una celebración de los 15 años consecutivos de la comedia de García en el escenario de Repertorio y una recopilación de sus “grandes éxitos”. A partir de este viernes, con varias fechas hasta el mes de marzo. Información en repertorionyc.com

Show navideño ‘Nut/Cracked’

The Bang Group presenta la decimonovena producción anual de Nut / Cracked. El coreógrafo David Parker libera El cascanueces de su trama y tradición y busca una nueva identidad que rompe elementos de la temporada navideña: sorpresa, anticipación, codicia, comunidad, generosidad y deleite en una serie de bailes inspirados en todos los rincones del canon de la danza: tap riffs y ballet en pointe a través de plástico de burbujas, disco y fideos chinos para llevar, con danza moderna y posmoderna, discoteca, formas sociales e invención pura. Jueves 16 de diciembre a las 7:30 pm., viernes 17 de diciembre a las 7:30 pm y sábado 18 de diciembre a las 3 pm. y 7:30 pm. En el Flea Theater (20 Thomas Street, Nueva York). Boletos en: brownpapertickets.com/event/5291216.

SÁBADO

El Nutcracker a ritmo de hip hop

Experimente una mezcla navideña para toda la familia cuando The Hip Hop Nutcracker regrese al escenario del New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) para su séptima temporada, con dos presentaciones el sábado 18 de diciembre de 2021 a las 2:00 p.m. y 8:00 p.m. Dirigido y coreografiado por Jennifer Weber, este espectáculo de danza contemporánea es una versión re-mezclada y reimaginada de la danza clásica y aplastante del hip hop y la música atemporal de Tchaikovksy en un evento festivo inspirador y conmovedor. El Cascanueces de Hip Hop cobra vida gracias a un poderoso elenco de una docena de bailarines estelares, un DJ, un violinista y MC Kurtis Blow, uno de los padres fundadores del hip hop, que abre el espectáculo con un breve set. El NJPAC está ubicado en el One Center Street Newark, New Jersey 07102. Información: www.njpac.org

DOMINGO

Película navideña en el Paley Center

Este domingo 19 de diciembre, a partir de las 3:30 pm, el Paley Center tendrá una proyección especial de la película “Christmas Again” de Disney Channel. La muestra contará con la aparición de la estrella principal de la cinta, la actriz Scarlett Estevez, quien formará parte de una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia.Además de Christmas Again, Scarlett Estevez también es conocida por sus papeles en The Massively Mixed-Up Middle School Mystery de Nickelodeon, así como por sus papeles en Daddy’s Home y Daddy’s Home 2, la serie de televisión Lucifer de Fox y Bunk’d de Disney Channel. La proyección comenzará a las 3:30 pm, seguida de la sesión de preguntas y respuestas alrededor de las 4:50 pm. The Paley Center in New York está ubicado en el 25 West 52 Street NY 10019. Información: paleycenter.org

Patinaje sobre hielo

The Rink at Rockefeller Center

Durante toda la temporada navideña | Rockefeller Center, Manhattan

La pista de patinaje sobre hielo de fama mundial permite que los visitantes patinen bajo el icónico árbol de Navidad, una experiencia por excelencia de Nueva York. Santa se unirá a los visitantes en el hielo hasta el 24 de diciembre.

The Rink at Bryant Park

Hasta el 6 de marzo | Bryant Park, Manhattan

Disfruta de la pista de patinaje sobre hielo al aire libre, gratuita y de 17.000 pies cuadrados de la ciudad en el Winter Village de Bryant Park. Los visitantes también pueden disfrutar de las tiendas de navidad, espectáculos gratuitos, eventos, actividades, comidas y bebidas junto a la pista en The Lodge.

Wollman Rink NYC

Durante toda la temporada navideña | Parque Central, Manhattan

La Wollman Rink permanecerá abierta durante la temporada para que el público disfrute del patinaje en Central Park, con el característico horizonte de Manhattan como tapiz de fondo.