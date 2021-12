La MTA aprueba beneficios al bolsillo de usuarios del Subway de NYC que usen el sistema OMNY

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El sistema de pago de tarifas del Subway y autobuses OMNY, que funciona con el uso de tarjetas de crédito o débito, o teléfonos inteligentes, y que reemplaza a las MetroCard en los lectores de los torniquetes al ingreso de las estaciones de transporte, ha sido muy efectivo pero ha tenido una gran queja: Hasta ahora no ofrece ningún tipo de descuento en los viajes que hacen los miles de pasajeros neoyorquinos que ya se han cambiado a esa forma de pago sin contacto.

Pero esto cambiará a partir del próximo 1 de marzo, cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementará un plan piloto, que durará en su período de prueba al menos cuatro meses, y que establecerá una tarifa máxima por semana con la cual ningún pasajero que use OMNY pagará más de $33, si hace 12 viajes en un período de 7 días. Cualquier trayecto adicional que se realice en esa semana será gratis, siguiendo el mismo sistema actual de la Metrocard semanal, que tiene el mismo costo.

Así lo anunció el pasado miércoles la Junta Directiva de la MTA, tras aprobar un programa piloto que busca poner límite a las tarifas para los usuarios de OMNY y poder alentar la recuperación de pasajeros en el sistema, que todavía no logra estar con el flujo habitual de usuarios que había antes de la pandemia del COVID.

En su anuncio, la MTA aseguró que ofrecerá a los pasajeros del metro y autobuses locales, al igual a los del ferry de Staten Island, “la mejor tarifa posible”, de $2.75 por cada uno de sus primeros 12 viajes, empezando cada lunes hasta el domingo, y si sobrepasa el costo de la MetroCard semanal, ningún cliente de OMNY pagará más de $33.00 por semana.

“Si hay alguien que no quiere desembolsar los $33 dólares al comienzo de la semana, para algunas personas eso es un problema, simplemente pueden escanear cada pasaje y entrar, y cuando llegue a 12 viajes comenzarán a obtener trayectos gratis. Es simple, se aprovecha la nueva tecnología y es genial para todos”, dijo el presidente interino y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, advirtiendo que el cambio pretende atraer a más usuarios.

“Nuestra estructura de tarifas es una herramienta importante que tenemos para recuperar pasajeros”, agregó Lieber. “La lógica empresarial dice que no tiene sentido aumentar el precio, justo cuando se intenta reconstruir su base de clientes. Por lo tanto, dejaremos la tarifa básica en paz por ahora y lanzaremos una lista de nuevas promociones de tarifas para planes piloto”.

Victor Calise, miembro de la junta de la MTA y comisionado de la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades, había advertido la urgencia de poder incluir esos beneficios a personas con discapacidades que utilizan OMNY.

“Realmente tenemos que poner OMNY en funcionamiento. Implementamos un sistema sin (tomar en cuenta) personas con discapacidades y así estamos retrocediendo”, dijo el funcionario.

Beneficios también en el LIRR y Metro-North

Además del costo máximos semanal de viajes en el Subway y autobuses de la Gran Manzana, la MTA anunció otros programas piloto para el Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North.

“Para ayudar a las personas con horarios de trabajo flexibles y fomentar el número de pasajeros, LIRR y Metro-North ofrecerán nuevos boletos de 20 viajes y un 10% de descuento en los boletos mensuales”, anunció también la MTA. “Para fomentar el uso de trenes de cercanías para viajar dentro de la ciudad de Nueva York, la MTA extenderá el precio de los boletos de la ciudad para los fines de semana a todos los trenes fuera de las horas pico de los días laborables”.

La MTA aseguró que tras implementarse los planes piloto, el próximo año se evaluará el impacto de las nuevas tarifas en las operaciones, los comentarios de los usuarios y los ingresos que se reciban para decidir si los planes de tarifas anunciados se vuelven permanentes o no.

Danny Pearlstein, director de políticas de la organización Riders Alliance, que defiende los derechos de los pasajeros del transporte público, vio con buenos ojos la movida de los incentivos para los usuarios del método de pago OMNY, pero pidió a la MTA mayor inversión que mejore el servicio.

“Los nuevos descuentos de tarifas de la MTA, junto con la congelación de tarifas anunciada por la Gobernadora (Hochul) el mes pasado, son un paso hacia la recuperación equitativa y el crecimiento de la cantidad de pasajeros que los neoyorquinos necesitan”, dijo el activista.

“En el nuevo año, los pasajeros esperan que haya más inversión en servicios de autobuses, trenes con mayor frecuencia, asequibles y accesibles, para aprovechar al máximo el sistema de tránsito del que dependemos y construir una Nueva York justa, equitativa y resistente”, agregó Pearlstein.

El plan de las autoridades de Transporte es que todos los usuarios de metros y autobuses emigren al sistema de pagos OMNY para el 2023, cuando las MetroCard se queden en el pasado, como ocurrió hace varios años con los famosos tokens que reinaron por décadas.

Gran satisfacción entre usuarios

Zoraida Rangel, quien se mueve en el transporte público de Nueva York a través del uso de OMNY con su celular, aplaudió la decisión de la MTA, pues aseguró que aunque pagar sus viajes con el teléfono le resulta más rápido y efectivo, no tienen los mismos beneficios que los usuarios de Metrocard cuando sus trayectos son múltiples en una semana.

“Creo que es justo que hagan eso, porque a veces uno termina pagando más de lo que pudiera costar una MetroCard, pero lo bueno de OMNY es que uno no tiene que estar haciendo filas para comprar nada y si el tren viene ya, uno solo pasa el celu y entra, y eso me gusta”, dijo la colombiana, quien sin embargo tuvo un reparo. “Creo que la MTA debió implementar eso desde ya y no esperar hasta marzo, o debería al menos darnos un bono extra a los usuarios que hemos usado muchos trayectos para sopesar esa tardanza en los cambios”.

Doris López, quien también le dijo “adiós” a la MetroCard hace varios meses, se mostró igualmente contenta con el plan piloto de la MTA, y pidió que se haga extensivo a los viajes mensuales.

“Deberían hacer lo mismo con los costos que se generen mensualmente, porque muchos usamos OMNY a diario, e incluso deberían pensar en algo más ambicioso, que fuese anual y generar un descuento extra al final”, comentó la hondureña.

James Molina, quien todavía no se ha movido al uso de OMNY, dijo no conocer mucho de ese sistema de pagos del metro, pero pidió a la MTA que mientras esté habilitado el uso de MetroCards, le pongan más atención al mantenimiento de máquinas de venta.

“Yo veo mucha gente que pasa rápido con el celular con ese programa, pero otros como yo, que no sabemos de eso, tenemos que comprar la MetroCard en las máquinas, y muchas veces no sirven o dicen que solo venden boletos de un solo trayecto o incluso que no reciben dinero en efectivo o que no reciben tarjetas”, dijo el colombiano. “Esa también es una necesidad que deben resolver inmediatamente, porque muchas veces la gente opta por entrar sin pagar porque no hay manera de comprar el tiquete”.

