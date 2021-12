Toni Costa regresa a casa con Alaïa y junto a Adamari López, por Navidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa conversó con Mezcalent y habló de sus planes para esta Navidad. Y reveló que para estas fiestas estará junto a su hija Alaïa y su ex pareja, Adamari López. “Para Navidad, pues bueno, saben que Alaia es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible”.

Pese a la separación Toni Costa asegura que esta Navidad no será distinta a otros años, sobre todo por el bien de su hija. Sobre cómo le harán o cuál será la dinámica a seguir en estos días, esto fue lo que dijo el coreógrafo estrella de Univision: “Igual que como hacíamos todos estos años. Vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo”.

Toni Costa también fue abordado sobre el estado actual de su corazón. Y esto fue lo que tuvo para decir: “Yo tengo siempre mi corazón enamorado”. Más no quiso admitir si la modelo Evelyn Beltrán era la nueva dueña de su cariño:

“Son chismes y no me gusta meterme en eso, porque no quiero alimentar algo que hace la gente que no tiene respeto a las personas; no, no quiero entrar en eso”

Sobre el año nuevo, el año 2022, Toni también desveló qué es lo que tanto ansía: “Que me siga sorprendiendo, que me siga trayendo la felicidad, y que me siga haciendo las cosas bien para que mi hija esté feliz”.

