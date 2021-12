Cómo bajar el estrés de la Navidad 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La temporada navideña siempre ha traído estrés, pero este año parece ser más abrumadora. Y es que, con la crisis mundial de transporte marítimo, la escasez de artículos y el aumento en precios, encontrar regalos perfectos, decoraciones e ingredientes para recetas festivas es “misión imposible” para muchos.

Y quienes viajan a otros países para celebrar con familiares, se preocupan porque sus costosas pruebas de Covid lleguen a tiempo. Es como si todo se complicara en los días más hermosos del año, e irónicamente, la época que se supone traiga paz causa muchísimo estrés. De hecho, estudios han demostrado que durante esta temporada aumentan los ataques cardíacos y las muertes relacionadas con el corazón.

Sin duda, el estrés enferma. Y no estoy diciendo que vayas a morir mientras empacas regalos en la madrugada o pasas horas de tienda en tienda buscando los sombreros y pitos para despedir el 2021 que están agotados. Reflexiona en cuán beneficioso sería para ti disminuir la tensión, la ansiedad y el mal humor causados por el estrés de estos días.

Baja tu nivel de exigencias: Entiende que estamos viviendo una pandemia que ha cambiado todo. Y eso significa que habrán muchas cosas que no encontrarás. No pierdas horas y energías, mejor busca otra opción, o resígnate a que no puedes controlar la situación.

Sé realista y no te salgas de presupuesto: Con la reciente alza en precios y escasez de productos te podrías ver obligado a gastar más de la cantidad que puedes pagar por algo. No te excedas; endeudarte de más con una tarjeta de crédito te traerá estrés en pocas semanas.

Saca tiempo para ti: No puedes hacer todo, así que delega en otros y atrévete a decir no cuando te pidan algo que complicará tu día. Y más importante aún, duerme bien y haz algún tipo de ejercicio físico para despejar la mente.

Aprender a minimizar el estrés, será sin duda, el mejor regalo que te puedas dar a ti mismo todos los días de tu vida, pues no hay nada más maravilloso, que vivir en paz. ¡Felices fiestas!

