Elisa Beristain y Javier Ceriani: Con COVID-19, encerrados y durmiendo juntos en un hotel de New York

Foto: Chisme No Like / Cortesía

Elisa Beristain y Javier Ceriani están encerrados y durmiendo juntos en un hotel de New York con COVID-19 positivo. Así lo compartieron los propios presentadores de ‘Chismes No Like’ este lunes.

Esta vez Javier y Elisa no comenzaron su show dispuesto a dar bombas ed otros, sino una propia. Visiblemente demacrados, en pijama, comenzaron a relatar que, el primero que recibió la noticia de que estaba positivo fue Javier ya que, caminando por la calle, decidió hacerse un test en una esquina.

Al recibir la noticia de que tenía coronavirus, Elisa corrió ha hacerse su test y recibió la misma respuesta. “La sensación de recibir la noticia de que estábamos positivos es horrible, además te sientes discriminado en todos lados“, coinciden ambos.

¿A qué se refieren? A que en el hotel donde se estaban quedando en New York, los sacaron de la suite que cada uno tenía y los mandaron a una pequeña habitación a dormir a los dos juntos aislados y en cuarentena.

“Nosotros todo el tiempo estamos informando que ‘Teletón’, ‘Enamorándonos’… E hice un mea culpa, tuvimos una pérdida como la de Magda Rodríguez que recibía gente en el estudio todo el tiempo, y nosotros hicimos lo mismo… Fuimos inconscientes de subirnos a un avión y venir a una ciudad que ayer tuvo un récord de 20 mil contagiados” explicó a su público Elisa.

“El error para mí es bien sencillo que nos está pasando a todos, hasta nosotros los criticones, que nos relajamos, me sentí empoderada, me sentí que eran dos años de pandemia, que no nos hemos ido de vacaciones, yo he estado de súper exagerada“, prosiguió diciendo Elisa.

“Es de soberbios pensar que podemos manejar un virus caprichoso. Esto es una lotería, ahora la sensación de discriminación es tan fea”, agregó Javier.

“Si no tuviéramos la vacuna quizás estaríamos en un hospital entubados, al tenerla estamos como resfriados, tranquilos en una habitación de hotel”, siguió explicando Ceriani.

Ambos contaron que New York está grave de casos, y que ellos decidieron compartir la noticia para concientizar y ser muy sinceros frente a todos los que criticaron ellos por no cuidarse. “Acepto mi irresponsabilidad de en mi mente haber dicho que terminó la pandemia y venirme al foco de infección… Gracias a que tenemos la vacuna no vamos a tener que hacer la cuarentena como una persona que no lo está”.

Frente a esto, ambos deberán pasar la Navidad juntos encerrados, Javier tuvo que suspender su viaje a Argentina, y Elisa no podrá estar junto a sus hijas y su marido.

A su estilo, también le pusieron humor balconeándose mutuamente en lo que hacen en esta convivencia. Ella lo acusa de orinar la tabla del retrete e inundar el baño para tapar los ruidos escatológico. Y él la acusa de roncar.

Terminaron el en vivo llevando tranquilidad a sus seguidores, pero pidiendo que lo ayuden a encontrar un departamento en New York para poder mudarse y por lo menos tener cada uno una habitación.

MIRA AQUÍ COMO JAVIER CERIANI Y ELISA BERISTAIN RELATARON SU CONTAGIO DE COVID:

