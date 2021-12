Nadie a salvo: video captó puñetazo y fractura a mujer policía durante robo en farmacia Duane Reade de Midtown Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un ladrón en serie que supuestamente golpeó a una mujer policía en la cara, causándole una fractura mientras intentaba robar en una farmacia “Duane Reade” de Manhattan, fue detenido después de ingresar a otra de las tiendas de la cadena ayer.

Amil Foray, de 25 años, supuestamente atacó a plena mañana a la oficial, lanzándole un puñetazo captado por la cámara de seguridad que la lanzó al suelo y le rompió un hueso en la cara, según NYPD.

En medio del ague de los robos en farmacias y tiendas de conveniencia, la oficial estaba asignada al establecimiento “Duane Reade” en 155 East 34th St. en Murray Hill (Midtown East), cuando el personal de la tienda la alertó alrededor de las 11:35 a.m. el 10 de diciembre de que un ladrón conocido estaba atacando de nuevo allí.

El sospechoso trató de irse, pero la oficial no identificada bloqueó la puerta, y él tomó represalias agarrándola por la garganta y luego golpeándola de un puñetazo.