Inter Miami quiere explotar la MLS: Luis Suárez es el próximo objetivo de David Beckham

Luis Suárez podría llegar a la MLS en el 2022. El Inter Miami de David Beckham intentaría lograr el fichaje del letal delantero uruguayo para la venidera temporada de la MLS, la cual está pautada para iniciar el 26 de febrero de 2022.

#InterMiamiCF’s 2022 #MLS Schedule Unveiled!🚨⚽



Our full 34 game schedule is here, kicking off at #DRVPNKStadium vs Chicago Fire on Feb 26 and concluding at home vs Montreal on Oct 9th!



Find the full schedule below: https://t.co/q1mCRhMZLV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2021

La información fue publicada por el medio Calciomercato, que agrega que el club de Miami, luego de no cumplir con el objetivo de clasificar a los Playoffs durante dos años seguidos, haría una renovación que podría implicar la salida de Gonzalo Higuaín, así como otros jugadores que en principio estaban llamados a tener un mayor impacto en el equipo, como Rodolfo Pizarro.

Aquí es donde entra Luis Suárez, quien luce como un reemplazo más que perfecto en caso de que salga Higuaín. Esta temporada, el uruguayo suma siete goles en 17 partidos de La Liga, así como un gol en la UEFA Champions League después de la fase de grupos (seis partidos).

No es la primera vez que el Inter Miami se interesa por Luis Suárez. En el verano de 2020 el uruguayo fue considerado para ser el primer gran fichaje del club. No obstante, finalmente fue Gonzalo Higuaín el delantero consagrado que llegó a Estados Unidos.

De hecho, a finales de 2020, Catalunya Radio informó que tanto Luis Suárez como Lionel Messi tenían en sus planes reunirse y volver a jugar juntos en la MLS, y con el Inter Miami. Pero no hasta el 2022. Los tiempos cambiaron para el argentino, que ahora defiende los colores del PSG. Lionel Messi and Luis Suarez plan to play together at MLS club Inter Miami but not until 2022, according to Catalunya Radio.



Barca star Messi is contracted at Camp Nou until the end of the season, while Atletico's Suarez has a deal in Madrid until the summer of 2022. pic.twitter.com/Lx4d0fPBGn— GOAL (@goal) December 29, 2020

Para Suárez, la situación es diferente en estos momentos: suma siete partidos sin marcar con el Atlético de Madrid, y se molestó con Diego Simeone, su entrenador, tras ser sustituido en el último partido. 🚨| Luis Suárez’s words when he got taken off were supposedly addressed to Diego Simeone. [MD] pic.twitter.com/Hn2SRMH2eD— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 19, 2021

El Inter Miami intentaría fichar a Suárez tan pronto como en el venidero mercado de invierno, el cual inicia en enero de 2022. Sería un fichaje de peso de cara a la próxima temporada de la MLS, y sin duda alguna, una demostración de que el club mantiene sus intenciones de pelear por estar en el élite del fútbol de Estados Unidos.