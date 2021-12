Héroe hispana navideña: salvó la vida de un bebé durante control de seguridad TSA en aeropuerto Newark de Nueva Jersey

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cecilia Morales, una agente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) con sólo dos meses en el trabajo, salvó la vida de un bebé en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (NJ), gracias a su experiencia previa como paramédico.

La heroica situación fue captada en un video divulgado ayer por la TSA, sin precisar el momento exacto cuando ocurrió. Allí se ve cómo Morales saltó sobre una cinta transportadora en el aeropuerto cuando escuchó los gritos de una madre porque su bebé se estaba asfixiando, describió la agencia federal.

Según las autoridades, la madre recién había recogido a su niño de 2 meses de su portabebés para llevarlo a través del control de seguridad, cuando notó que no respiraba. Se volvió frenéticamente hacia otros viajeros en la fila y gritó pidiendo ayuda cuando no pudo lograr que su bebé respondiera.

Al notar la situación, Morales le gritó instrucciones a la madre en un esfuerzo por ayudarla a revivir al niño, pero luego se dio cuenta de que estaba demasiado asustada para enfocarse con claridad.

“Sabía que si no llegaba allí, no iba a haber un buen resultado”, recordó luego Morales en declaraciones a NBC News. “Salté sobre los rodillos de la cinta transportadora del puesto de control y ella me dio al bebé. Le realicé la maniobra de Heimlich para bebés”, en referencia a un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, cuando una persona se está ahogando.

Morales dice que sostuvo al bebé con cuidado para mantener abiertas sus vías respiratorias, luego lo colocó boca abajo en su brazo y le dio una palmada en la espalda. Pero como no hubo ninguna respuesta lo intentó de nuevo. Luego el bebé empezó a respirar.

Poco después llegó un equipo EMT pediátrico con algo de oxígeno para el bebé. “Vi el video después”, dijo Morales, residente de Newark. “Fue la primera vez que me vi a mí misma en acción, salvando una vida. Fue alucinante de ver. Sentí que mi entrenamiento y experiencia se apoderaron de mí “.

Esta fue la primera vez que realizó la maniobra de Heimlich en un bebé, aunque lo había hecho en adultos y niños siendo paramédico durante de 10 años en varios pueblos del norte de Nueva Jersey.