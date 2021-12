Muere a los 83 años Pepita Gomís, madre de Héctor Suárez Gomís

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Josefina “Pepita” Gomís, ex esposa de Héctor Suárez, falleció este domingo a los 83 años de edad.

Su hijo Héctor Suárez Gomís dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación:

Con profundo dolor, quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gomís. Descansa en paz, mami”, escribió el actor.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la pérdida. Sin embargo, el pasado mes de agosto fue internada en el Hospital Ángeles del Pedregal y de acuerdo a una publicación de Suárez Gomís se solicitaban donadores de sangre. View this post on Instagram A post shared by Héctor Suárez Gomís (@pelongomis)

Pepita Gomís fue una presentadora de televisión, reconocida por el famoso programa educativo de los años 60, Telekinder.