Messi, Verstappen, Brady y más: Momentos memorables de los deportes en 2021

2021 fue un año exitoso para el deporte con el regreso de las principales competencias como los Juegos Olímpicos, la Eurocopa o la Copa América y el fanático grabó en la retina esos momentos épicos que brindaron los atletas tanto en conjunto como de manera individual.

Por eso en esta lista y sin orden específico repasaremos algunos momentos grandes del deporte en el año que concluye.

Messi consigue su ansiado título con Argentina

Lionel Messi tenía una tarea pendiente a nivel de selecciones y tanto luchó hasta que consiguió completarla. En julio, tras más de 15 años en la selección Argentina, un retiro y luego de perder tres finales seguidas (Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016) Messi finalmente pudo celebrar un trofeo con la Albiceleste al vencer a Brasil en la final de la Copa América 2021 con gol de Angel Di María.

We’re continuing our countdown of the top 10 videos of the year!



At No. 9: The moment Messi and Argentina became Copa America Champions 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/slLRbzHmYc— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 23, 2021

Verstappen logra lo imposible: terminar la hegemonía de Hamilton

La dictadura que Lewis Hamilton impuso en la Fórmula 1 al ganar en seis de los últimos siete campeonatos parecía que no cambiaría a comienzos de la temporada. Sin embargo en la última vuelta del campeonato, en Abu Dabi, el piloto de Red Bull Max Verstappen aceleró en la última curva para quedarse con el título, su primero en la máxima categoría del automovilismo. The grand finale to a season that had everything 🎉#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/WpjPhhoeQY— Formula 1 (@F1) December 13, 2021

Tom Brady lo hace otra vez: gana su séptimo Super Bowl

En marzo de 2020 se prendieron todas las alarmas y no precisamente por la declaración del COVID-19 como pandemia por la OMS. Después de 20 años, Tom Brady rompió su relación con los New England Patriots y cuando todo parecía que diría adiós a la NFL firmó con Tampa Bay Buccaneers. El resto es historia: llamó a dos viejos conocidos, Rob Gronkowski y Antonio Brown, y sacó campeón al equipo bucanero en el Super Bowl LV. Relive the Tampa Bay Buccaneers’ 31-9 victory over the Kansas City Chiefs with a photo from every score of the Super Bowl.https://t.co/SEETWc8wWy pic.twitter.com/2Geab9194S— The New York Times (@nytimes) February 8, 2021

Atlanta se queda con una nueva Serie Mundial 26 años después

Los Atlanta Braves supieron recomponerse ante la ausencia de su máxima estrella, Ronald Acuña Jr., y la suspensión de Marcell Ozuna por casi toda la temporada y a pesar de tener diferentes contratiempos dijeron presente en el Clásico de Octubre, donde vencieron en seis juegos a los Houston Astros para conseguir el mismo título que en 1995 levantaron las leyendas del equipo Tom Glavine (MVP), John Smoltz, Greg Maddux y Chipper Jones. "𝚈𝚘𝚞 𝚐𝚞𝚢𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚖𝚙𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚒𝚏𝚎."#WorldSeries pic.twitter.com/MWW3VLVmYZ— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) November 3, 2021

Djokovic al olimpo del tenis: gana su Grand Slam 20