Video NYPD: latino sufre ataque salvaje a cuchilladas en calle del Bajo Manhattan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un hombre latino fue apuñalado varias veces en un aparente ataque no provocado en el Lower East Side de Manhattan.

“Fue un ataque al azar. No sé quién lo hizo, por qué demonios estaba pasando”, dijo la víctima de 46 años, Pedro Montero, al Daily News. Narró que caminaba con su novia y se dirigía a una tienda cercana cuando el atacante se abalanzó sin decir una palabra. “Estoy tan confundido como tú”, agregó.

NYPD informó que la víctima estaba parada en Pitt St, al norte de Rivington St, alrededor de las 4:30 a.m. del martes 28 cuando se le acercó un desconocido. El ataque fue captado en video. Allí se ve al sospechoso sacando un cuchillo y atacando a la víctima. Lo apuñaló cuatro veces en el brazo izquierdo, según la policía.

Paramédicos respondieron y transportaron a Montero a un hospital cercano en condición estable. Ya recuperado envió un mensaje a los neoyorquinos: “Asegúrese de estar consciente y alerta de lo que le rodea. Nunca se sabe lo que podría pasar inesperadamente”.

El presunto agresor huyó hacia el sur por Pitt St. y luego hacia el oeste por Rivington St. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas. Llevaba una chaqueta negra con una gran letra “X” en la espalda.