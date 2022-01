Así se despidieron los presentadores de Suelta La Sopa del show de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Suelta La Sopa llegó a su fin tras 8 años de estar al aire a través de las pantallas de Telemundo. Hace unos meses el canal de televisión había anunciado el final del programa.

Suelta La Sopa se posicionó como uno de los programas de entretenimiento latinos más cotizados del mundo hispano en Estados Unidos y su fin llegó finalmente tras 8 años de estar llegando continuamente a una gran cantidad de público, de exclusivas, entrevistas, polémicas y pare usted de contar.

Tras la salida de las pantallas del programa de chismes, los presentadores dedicaron unas emotivas palabras al show con el que acompañaron a las familias latinas durante 8 años.

Jorge Bernal: 8 años, OCHO AÑOS! Más de 2 mil programas e innumerables momentos que jamás olvidaré. Maduramos, crecimos, evolucionamos, nos pusimos un poco de botox y hoy por hoy todos somos mejores personas por dentro y por fuera. Nos reímos, nos peleamos, nos amamos e hicimos historia juntos. Gracias a ti que nos vio, que fuiste parte de nuestra familia, gracias a los famosos que se casaron, los que se divorciaron, los que cargaron a una amiga en la playa, los que crecieron su familia, los que nacieron durante estos ocho años, los que ya no están y los que se portaron mal y nos dieron de qué hablar. Gracias infinitas. Nos vemos a la vuelta de la esquina.

Juan Manuel Cortés: Ocho años al aire maravillosos, que nos llenan de felicidad, que nos trajeron muchas bendiciones, que nos enseñaron tanto… El programa termina y salimos con la frente en alto, con la felicidad de habernos convertido en el programa número uno, el referente en el mundo de los espectáculos… ahora empezaremos nuevas aventuras, lo mejor está por venir y le pido a Dios que me permita tener mucha inspiración divina para elegir el próximo paso en mi carrera. Gracias @carlosmesber porque fuiste ese motor, ese entusiasmo que hizo posible que esta presentación que yo diseñé y redacté, después de planearla contigo, fuera finalmente aceptada y se convirtiera en una realidad. Gracias Carlos por tantas maravillosas experiencias compartidas View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Aylin Mujica: No me queda sino dar ¡GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS! por esta maravillosa oportunidad de pertenecer a este proyecto. @sueltalasopatv llega a su fin pero me llevo hermosas experiencias y recuerdos inolvidables. Nos seguiremos viendo, una vez más gracias por sintonizarnos día a día y por todo el apoyo que nos brindaron. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Alex Rodríguez: Gracias por abrirnos las puertas de su casa y por dejar que seamos nosotros quienes le mantengamos informado y entretenido. ¡Hasta Siempre familia de @sueltalasopatv! View this post on Instagram A post shared by A L E X R O D R I G U E Z (@alexrodrigueztv)

Lucho Borrego: Ahora si #chaopescao gracias por su cariño estos años y pronto nos veremos… View this post on Instagram A post shared by Luis Alfonso Borrego (@luchoborregoc)