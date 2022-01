Haaland al Barcelona es posible: en España reportan un acuerdo entre Joan Laporta y Mino Raiola, agente del noruego

El FC Barcelona sigue trabajando para recuperarse de su crisis económica y piensa en grande de cara al futuro inmediato. Joan Laporta, presidente del club, tiene como objetivo principal en el mercado de fichajes de verano conseguir los servicios del noruego Erling Haaland, quien se ha posicionado como uno de los herederos al trono del fútbol. La operación estaría avanzada, según información revelada por Deportes Cuatro este martes.

“Laporta tiene la palabra de Raiola de que si reúne el dinero necesario para la operación, Haaland vestirá de azulgrana la próxima temporada“, explica el medio en cuestión.

Habrían muchas razones por las cuales Haaland escogería al Barcelona sobre el Real Madrid: sería el líder del nuevo proyecto culé, tendría un jugoso contrato, claro está; y además existen excelentes relaciones entre Mino Raiola, su agente, con el club.

En el Real Madrid, si todo ocurre como lo planea Florentino Pérez, no sería el único líder del proyecto, pues a su lado estaría Kylian Mbappé, quien está llamado a ser merengue más temprano que tarde.

Laporta y Raiola se reunieron en diciembre y habrían discutido dicha posibilidad, al punto de hablar de las bases de la operación: negocio de más de $112 millones de dólares, contrato garantizado para el noruego por tres años -con opción a cinco años-, e incluso la inclusión de algún otro jugador para los blaugranas.

El único requisito que le faltaría a Laporta de cara al verano es reunir el dinero suficiente para costear con el fichaje de Erling Haaland sin que esto suponga un desastre para la economía del club.

No obstante, otros periodistas han desmentido la información. El exjugador y actual panelista noruego Jan Aage Fjørtoft fue enfático al señalar que la información es mentira y que no existe ningún acuerdo entre el entorno de Erling Haaland y el Barcelona de Joan Laporta.

