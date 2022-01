Tristan Thompson admitió que le fue infiel a Khloé Kardashian tras confirmar que espera un hijo con su entrenadora personal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tristan Thompson, jugador de los Sacramento Kings de la NBA, confesó que es el padre de un bebé que concibió con su amante y ex entrenadora personal, Maralee Nichols, mientras estaba en una relación con Khloé Kardashian.

Días atrás, Thompson fue denunciado por paternidad por Nichols, quien aseguró que se encontró varias veces con el jugador durante el año pasado. Finalmente, por medio de sus stories de Instagram, Tristan asumió su error y asumió la responsabilidad por sus actos.

“Hoy, los resultados del test de paternidad revelaron que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la reponsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha confirmado la paternidad, espero criar amistosamente a mi hijo. Sinceramente me disculpo con todos aquellos a lo que le pude haber hecho daño durante esta terrible experiencia, tanto en público como en privado“, contó.

Tristan Thompson says his paternity test proves he's the father, and publicly apologizes to Khloe Kardashian pic.twitter.com/pxhrJ64v2j— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 4, 2022

Nichols asguró a E! News que no sabía que Tristan seguía en una relación con Khloé Kardashian cuando se relacionó con él: “Nunca me habría involucrado con Tristan si hubiera pensado que estaba en una relación. Vi a Tristan en marzo de 2021 cerca de su cumpleaños. Acepté reunirme con él en Houston en una fiesta privada el 12 de marzo… Houston fue una de las muchas noches que pasamos juntos“. View this post on Instagram A post shared by Maralee 🦋 (@maraleenichols)

Por último, Thompson se disculpó públicamente con Khloé Kardashian por la humillación que le causó. Cabe destacar que era la primera vez que el pivot le era infiel a Khloé, madre de uno de sus hijos.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo“, concluyó.

Khloé Kardashian no se ha pronunciado al respecto, pero su entorno ha señalado que está destrozada por el hecho.