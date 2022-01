VIDEO: Al menos 13 muertos, incluidos varios niños, en incendio en Filadelfia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al menos 13 personas, incluidos siete niños, murieron en un incendio que arrasó un inmueble en Filadelfia, confirmaron autoridades de la ciudad.

“Este es, sin duda, uno de los días más trágicos en la historia de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Jim Kenney.

En conferencia de prensa, el primer subcomisionado de bomberos, Craig Murphy, dijo que el inmueble operado por la Autoridad de Vivienda de Filadelfia, tenía varios detectores de humo que funcionaban en su última inspección.

Sin embargo reconoció que varios no estaban funcionando en el momento del incendio.

Las autoridades aún no han determinado el origen del incendio o cómo fallaron los detectores de humo en el edificio, que era una casa adaptada como departamentos.

BREAKING: Fatal fire rips through Philadelphia rowhouse, at least 13 dead

MORE UPDATES: https://t.co/bU4ipvjWYM pic.twitter.com/Oxp1QBxUkP — Morning in America (@newsnationam) January 5, 2022

Un video tomado desde la cámara del casco de un bombero se volvió viral. #Philadelphia

Helmet cam video:

“Firefighters from Philadelphia Engine 45 and Ladder 14 fought a well involved fire on multiple floors of a three-story mixed-use building in the city's Strawberry Mansion neighborhood on Dec. 24”



2/3 – laddering roof.

https://t.co/UC8YFEZqZD pic.twitter.com/QcWaCxgG7b— Shane B. Murphy (@shanermurph) December 30, 2021

El subcomisionado Murphy dijo que aproximadamente 26 personas vivían en el edificio, de las cuales había ocho en el primero y 18 en los segundo y tercer pisos, que era una unidad habitacional.

“Es una enorme cantidad de personas para vivir en un dúplex”, reconoció Murphy.