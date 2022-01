Ya entró en vigor ley que prohíbe los cargos médicos “sorpresa” en EE.UU. por servicios fuera de la red de compañías aseguradoras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las facturas “sorpresa” por atención médica podrían pasar a la historia luego de que entrara en vigor este 1 de enero, la ley nombrada como “No Surprises Act”, que busca evitar que las compañías aseguradoras cobren a los pacientes por servicios fuera de la red.

La nueva ley, que fue aprobada a finales del 2020, provee protección federal a pacientes de los cargos inesperados por parte de proveedores de salud que están fuera de la red.

Esto ocurre cuando a un paciente se le cobra la diferencia entre la tarifa del proveedor fuera de la red y la cantidad cubierta por su seguro médico, luego de los copagos y los deducibles.

En muchos casos, las personas no tienen ni idea de que están recibiendo cuidado médico de proveedores de salud fuera de la red y que tendrán que costear la diferencia, ya que no se les informa.

Los cargos por servicios ofrecidos fuera de la red son más comunes en cuidado de emergencia, como en salas de emergencia o en hospitales, y en situaciones en las que los pacientes no necesariamente pueden escoger dónde acudir. Pero también estos cargos adicionales se reportan en hospitalizaciones que no son de emergencia en las que varios proveedores brindan servicios. Incluso en los casos en los que el seguro médico se supone que cubra la hospitalización, algunos proveedores como anestesiólogos o radiólogos, no se encuentran en la red, y luego los consumidores deben pagar por esos servicios.

Bajo el nuevo estatuto, las compañías aseguradoras privadas deben cubrir ciertas facturas fuera de la red y aplicar los costos de copagos y otros como si el cuidado fuera brindado por un proveedor dentro de la red.

De acuerdo con el reporte de Forbes esta semana, la ley le prohíbe a doctores y hospitales cobrar a los consumidores más de lo que ellos tendrían que costear por los servicios como si los proveedores estuvieran en la red con la empresa aseguradora.

El Acta de No Sorpresas aplica a las facturas por servicios de emergencia desde salas de emergencia de hospitales, instalaciones de emergencia independientes y centros de atención de urgencia que suministran servicios de emergencia.

La disposición además cubre transportación por ambulancia aérea, aunque no terrestre; y servicios que no son de emergencias cuyos proveedores no están en la red y facturan por separado.

Los hospitales y los proveedores de salud tienen un año para prepararse para la implementación de la ley.

Además, bajo el acta, los proveedores deben notificar a los pacientes de manera pública las nuevas protecciones con respecto a las facturas.

Los pacientes también tendrán la opción de apelar los cargos que consideren no justificados ante su compañía de seguros. Si a ese nivel no prospera la solicitud, la persona puede recurrir a una entidad externa para que dirima el alegato.

Para más detalles o para aclarar dudas sobre el alcance de la ley, puede comunicar a No Surprises Help Desk al 800-985-3059.