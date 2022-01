¿Inversión estratégica? The New York Times compró el medio deportivo The Athletic por más de $500 millones de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este jueves se dio uno de los negocios más llamativos de los últimos años en cuanto a periodismo se refiere, y es que The New York Times concretó la compra del medio deportivo The Athletic, por un valor de $550 millones de dólares, según informó el medio The Information.

Este movimiento puso fin a una negociación de más de dos meses entre ambas empresas de comunicación que dejó a ambas partes bien paradas puesto que ahora el icónico New York Times suma un aliado fundamental en sus metas proyectadas para el 2025 la cual consiste en alcanzar los 10 millones de suscripciones.

Por su parte, los anteriores dueños de The Athletic reciben una importante cantidad de dinero por un medio que hasta el momento no es rentable y que no ofrecerá beneficios al menos hasta el próximo año.

The Athletic es un medio digital deportivo con sede en San Francisco, EE.UU., creado en 2016, que ofrece cobertura de distintas disciplinas a nivel nacional y cuenta con una edición en Reino Unido. El mismo sólo permite acceso total a sus suscriptores entre los cuales ya cuenta con 1.2 millones.

Por su parte, el periódico neoyorquino que tiene poco más de 8 millones de suscriptores, tendrá la oportunidad de alcanzar su meta proyectada en menor tiempo si aplica la estrategia necesaria para sumar mayores seguidores.

El medio californiano ha recibido importantes inyecciones de capital, las cuales le permitieron contratar a varios de los periodistas deportivos más reconocidos de los Estados Unidos, los cuales lo han ayudado a posicionar como un medio referencia en varios países del mundo.

Sin embargo, el mismo no tiene proyectado generar beneficios económicos hasta 2023, algo que se notó con la llegada de la pandemia cuando tuvo que reducir el personal ante la cancelación de los múltiples eventos deportivos.

