De ‘Ficticius’ a la cima: Vinicius Júnior superó las burlas y se convirtió en uno de los más desequilibrantes del fútbol mundial [Video]

Se metió entre dos jugadores, hizo una pared con Benzema y luego realizó un autopase entre otros dos defensores. Así se labró Vinicius Júnior su primer gol en la victoria 4-1 del Real Madrid frente al Valencia C.F. de este sábado.

Dicha acción individual confirma una cosa: está sumergido en la mejor temporada de su vida. Con 21 años de edad le muestra al mundo su despertar goleador, porque ya había mostrado desequilibro con deficiencias al momento de patear al arco.

Vinicius Jr. danced through the defence for his first goal of the night 🕺 pic.twitter.com/VhQocbUFSy — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

Esos goles que tanto falló con ciertas facilidades para concretar le valieron el apodo despectivo de ‘Ficticius’. Buena parte de los aficionados creían que la inversión del Madrid por él era insalvable y él era una estafa.

El brasileño tuvo paciencia y trabajó duro en su falencia: la definición. Los resultados fueron sorprendentes de inmediato. Con el doblete frente a los valencianistas, Vini llegó a 12 goles y cinco asistencias en 20 partidos disputados en La Liga.

Mientras que en Champions League ha facturado dos tantos y repartió cuatro asistencias.

Su explosiva temporada lo convirtió en el jugador más valioso de las cinco grandes ligas europeas, según un estadio del CIES Football Observatory. El valor del brasileño Vinicius es de $189.05 millones de dólares, le sigue Phil Foden (Manchester City) $173.37 millones y Erling Haaland (Borussia Dortmund) $161,89 millones. Vinicius Jr. is the most valuable player in Europe's top five leagues, according to a study by CIES Football Observatory 🤑 pic.twitter.com/Tgf3PByfYl— ESPN FC (@ESPNFC) January 6, 2022

La paciencia que le ha tenido el Real Madrid se ve reflejado en un jugador que ahora está mejor valorado y le rinde frutos al club. Su futuro en la Casa Blanca parece promisorio por edad y proyección. Se ha ganado el respeto de aquellos que ayer lo señalaban.

