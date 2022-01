Sin sentido: Demandan a Giants y Jets de la NFL para que dejen New Jersey y jueguen en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un fanático cansado de ver que los New York Giants y los New York Jets de la NFL pasan por rachas negativas ha decidido llevar el tema a la justicia y por esta razón demandó a ambos equipos para que se vayan de New Jersey y regresen a la Gran Manzana.

La demanda, en la que incluye también a la NFL y al comisionado de la liga Roger Goodell, se realizó por nada más y nada menos que seis mil millones de dólares y tiene su argumento en que con un récord entre ambos equipos de 8 victorias y 24 derrotas y dos partidos por jugar, no podían continuar haciendo vida en New Jersey.

También indica que los equipos radicados en New Jersey no pueden usar el nombre de New York porque su uso implica un beneficio lucrativo para las divisas.

“Nueva York es un estado especial y una marca icónica que los equipos de la NFL New Jersey no pueden usar para aumentar su valor”, expresa la demanda.

Abdiell Suero, realizador del pedido y domiciliado en New York, solicitó que la mudanza de ambos equipos se realice para el año 2025.

Entre otras de las demandas solicitadas también pidió que mientras los Jets y Giants jueguen en New Jersey lo hagan con los nombres de East Rutherford Giants y East Rutherford Jets; el East Rutherford es el nombre de la localidad donde se encuentra el MetLife Stadium, donde ambas franquicias disputan sus partidos.

“La mudanza a Nueva Jersey benefició financieramente a los demandados sólo a expensas del demandante y la clase de millones de fanáticos de los Giants y Jets“, agrega el documento entregado al Tribunal Federal.

A través de un comunicado, Suero también indicó lo engorroso que es trasladarse hacia el estadio de Giants y Jets, por lo que considera que deben volver a New York.

“He viajado hacia y desde MetLife Stadium en transporte público y servicio de automóviles, y ambos caminos son una pesadilla”, dijo Suero.

“Es mucho más fácil y divertido ver a los Knicks, Rangers, Yankees, Mets o Nets que están en la ciudad de Nueva York. Si los Giants y los Jets quieren llamarse equipos de Nueva York, deben volver a Nueva York”, añadió el demandante.

Ante la demanda, los Giants respondieron y aclararon que la demanda “no tiene mérito y lo defenderemos enérgicamente”.

