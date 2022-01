Copa Africana de Naciones: criminal entrada de un jugador de Burkina Faso en el primer minuto del torneo [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Comenzó la Copa Africana de Naciones 2022 con triunfo de Camerún sobre Burkina Faso (2-1). Los cameruneses partieron como favoritos y no defraudaron. No obstante, desde el primer minuto se dieron cuenta de que ganar no sería fácil: el lateral Collins Fai fue víctima de una entrada criminal de Steeve Yago, segundos después del pitazo inicial.

El lateral izquierdo de Camerún avanzó en velocidad durante el primer ataque del partido, con menos de un minuto en el reloj. Fai llegó antes a un balón en disputa, pero no pudo continuar su trayectoria porque Steeve Yago se barrió de forma brusca con la pierna derecha arriba, y lo dejó retorciéndose en el suelo.

Los tacos de Yago impactaron de lleno con el muslo derecho de Fai.

40 seconds into the first game at AFCON, Burkina Faso's Steeve Yago let Cameroon know he wouldn't be taking any prisoners 😬pic.twitter.com/D6M2AuzCSE — Balls.ie (@ballsdotie) January 9, 2022

El árbitro no dudó en sancionar a Yago. Pero contrario a lo que la mayoría pensó, no sacó una tarjeta roja. Solo castigó con la cartulina amarilla, probablemente por tratarse de la primera infracción del duelo.