Enaltecedor regreso de Klay Thompson con Golden State Warriors

La noche mágica en California, precisamente en el Chase Center ya se cumplió y la misma fue con el regreso del escoltar de 31 años Klay Thompson, quien no pisaba un tabloncillo desde hace más de 900 partidos y en la noche domingo pudo quebrar esta mala racha con un enaltecedor regreso.

Last night's game was one for the books.@Verizon || Game Rewind pic.twitter.com/LemTRVyzJr — Golden State Warriors (@warriors) January 10, 2022

El regreso del escolta se vivió por todo lo alto, casi que se celebró como un verdadero campeonato. Claro está, esto se debe a que Thompson es uno de los jugadores franquicia y tanto él, como Stephen Curry, han sido la base de la era gloriosa de Golden State Warriors.

Thompson estuvo 20 minutos en el tabloncillo consiguiendo 17 puntos, una asistencia y tres rebotes; siendo clave en la victoria de los californianos 96 por 82 ante Cleveland Cavaliers. Además, el estadounidense logró anotar su triple número 1.800 en su carrera; siendo el segundo jugador en la historia de este deporte en llegar a esa cifra. KLAY THREE STRAIGHT BUCKETS FOR THE WARRIORS ♨️ pic.twitter.com/9qo6mIzVM3— SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2022

“Ha sido una noche totalmente inolvidable” resaltó el jugador a la prensa después del partido. "This is a night I will never forget." pic.twitter.com/y7OtqctiWp— Golden State Warriors (@warriors) January 10, 2022

Ahora, con la inclusión de Thompson, Golden State Warriors meten un verdadero miedo a los demás equipos. Además de él, está Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins y Kevon Looney; en pocas palabras, los californianos tienen suficiente mecha y talento para alzar de nuevo el trofeo de campeón.