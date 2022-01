¿Christian Nodal le niega beso en la boca a Belinda? Lo cuenta Chisme No Like

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Hector Vivas/Getty Images for Spotify-Miguel Tovar/LatinContent via Getty Images / Getty Images

Que Belinda le preparó una mega fiesta de cumpleaños a Christian Nodal. Y es que el joven cantante, su prometido, cumplió 23 años de vida. Pero Chisme No Like también ha contado que en el momento del abrazo, Nodal no beso a la Belinda en la boca, sólo en la mejilla y en la frente. ¿Porque será que Christian Nodal no le quiso besar la boquita a su prometida?

Así lo contó Chisme No Like, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain: “Cumpleaños feliz. El cantante de regional mexicano cumplió este martes 23 años de edad y fue con mariachi como Belinda le cantó las mañanitas a su prometido. Pese a que la intérprete de “Amor a primera vista” le dio un fuerte abrazo, él no la besó en la boca sino en el cachete y la frente”.

Algunos han empezado a decir que Christian Nodal y Belinda no son verdaderamente una pareja, que todo es parte de un montaje porque están tapando las, dizque, preferencias del joven intérprete. En la base de comentarios de la publicación de Chisme No Like en Instagram se puede leer un mensaje en esta línea: “Esos son besos de agradecimiento. Cada vez más fuerte los rumores de que no son pareja, sino que es un montaje armado para tapar las preferencias de Nodal”.

Otros, por su parte, se ríen de que por un beso en la frente y otro en la mejilla muchos ya vean problemas en este idilio de relación. “Según ustedes me acabo de enterar que mi esposo no me quiere porque me da besos en la frente déjenlos tranquilos”.

Lee Más:

Christian Nodal cumplió años y Belinda le hizo una gran fiesta con invitados sorpresa

Belinda apoya la moción para crear un día internacional en su honor

Todos los bienes y la herencia de Christian Nodal serán para Belinda y sus hijos: la decisión está tomada