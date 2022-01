Tanga de Karol G queda a la vista al bajar la sábana y subir su franela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa Karol G siempre anda en el top de las noticias del entretenimiento y sobre todo del género urbano. Hace pocos días, la cantante casi muestra las “boobies” al caer, en un descuido, la tira de su sostén. Ahora, la tanga de Karol G quedó a la vista cuando su sábana bajó un poco y su camisa subió mientras despertaba muy temprano en la mañana. Obviamente y como era de esperar, La Bichota la subió a sus historias de Instagram.

Después de su éxito con el Bichota Tour, que la llevó por las ciudades más importantes de los Estados Unidos, así como también a su natal Colombia, donde les cantó un Vallenato y todo, la reguetonera decidió darse un merecido descanso. Por eso, mientras lo hacía desde su cama, Karol G presumió su tanga y su buena figura al quedar expuesta cuando la sábana se bajó. No hay duda que la colombiana sabe muy bien cómo acalorar las redes.

Después de concluidos sus compromisos laborales, Karol G se fue a la nieve con unos amigos y ahí la está pasado bomba y por supuesto ha seguido derrochando sensualidad por doquier. Muy quitada de la pena, se metió en una bañera con un microbikini blanco y se llenó de espuma para brindar y bailar con sus amigos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Recordemos que, aunque Karol G y Anuel AA ya pasaron la página y ahora los une una muy linda amistad, la noticia de Anuel AA y su nueva conquista está por doquier. Varios allegados tanto al reguetonero como a la supuesta novia, Yailin La Más Viral, han confirmado que sí están saliendo y que: “Se están divirtiendo”. Así que, esta sería la primera vez de manera pública, que la colombiana tendría que lidiar con la noticia de que el “ex bebecito” tiene pareja nueva. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

