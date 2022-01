Yeferson Soteldo dejará al Toronto FC y en los próximos días se conocerá su nuevo destino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yeferson Soteldo pasó de ser una promesa del balompié estadounidense a un futbolista que no entra en los planes del Toronto FC. Además, lo impresionante es que el venezolano aterrizó en suelo canadiense entre cohetes y entusiasmo por lo hecho en Brasil con el Santos. No obstante, en tan solo nueve meses, ya no existe esperanzas en él y ya se habla de la rescisión de su contrato.

Sources: Toronto FC have reached a deal that will see Yeferson Soteldo depart the club after just 9 months.



In addition, can confirm TFC will be acquiring Mexican international CB Carlos Salcedo from Liga MX’s Tigres.



I’ll add, don’t be surprised if those two moves are related — Michael Singh (@MichaelSingh94) January 13, 2022

De esta manera, el conjunto canadiense tiene atado al mexicano Carlos Salcedo y según reseñó Michael Singh, este movimiento pudiera incluir a Soteldo con destino a México. Claro está, se desconoce si el venezolano jugará en México con Tigres. Además de Salcedo, el Toronto FC anunció la llegada del estelar atacante italiano, Lorenzo Insigne para la próxima campaña.

Soteldo, por su parte, acabará con su vinculo en Canadá en tan solo nueve meses y muy lejos del explosivo fútbol que lo llevó a ser pretendido por innumerables clubes y a disputar la final de la Copa Libertadores con el Santos y con el histórico número 10 a sus espaldas. 💪🇧🇷 @SantosFC book a spot in the CONMEBOL #Libertadores Final! One year ago today, the Brazilian side sealed their spot in the Final thanks to a 3-0 win over #Boca.



👏👏🇻🇪 Yeferson Soteldo scored the second goal of the night with this tremendous effort. pic.twitter.com/zrZv1gY0lE— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 13, 2022

Por ahora se desconoce el próximo destino del mediocampista de 24 años, aunque muchos medios de comunicación han señalado que el venezolano tiene ofertas de varios clubes de la Primera División de México y también de equipos que hacen vida en Brasil.