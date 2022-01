Activación de servicio 5G de AT&T y Verizon dejaría a miles de pasajeros varados en aeropuertos dentro y fuera de EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La activación del servicio 5G de internet (quinta generación de redes móviles) este miércoles por parte de las empresas de telefonía móvil AT&T y Verizon podría dejar varados a decenas de miles de pasajeros, advirtieron las principales aerolíneas de Estados Unidos.

Al menos tres aerolíneas, Delta Airlines, United Airlines y Southwest Airlines, indicaron por medio de un comunicado este lunes que el lanzamiento del ancho de banda de internet podría provocar un caos en los servicios en los aeropuertos por los efectos en los aviones de fuselaje ancho.

“Esto significa que en un día como el de ayer (domingo), más de 1,100 vuelos y 100,000 pasajeros estarían sujetos a cancelaciones, desvíos o retrasos”, anticiparon las aerolíneas.

“A menos que nuestros principales centros de operaciones reciban autorización para volar, la gran mayoría del público que viaja y navega estará esencialmente varados en tierra”, añadieron las compañías aéreas.

Activación de la red 5G afectaría aviones

La aplicación de la red 5G podría afectar los altímetros de los aviones y dificultar de manera considerable las operaciones de baja visibilidad, confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Las citadas aerolíneas y otras le solicitaron a la Administración del presidente Joe Biden que intervenga inmediatamente para retrasar el lanzamiento.

Las citadas y otras aerolíneas le pidieron a Biden y a su equipo, mediante una carta en poder de medios como Reuters y CNN, detener la activación cerca de los aeropuertos en los que aplican restricciones de vuelo por parte de la FAA una vez la tecnología entre en efecto.

“Los efectos dominó tanto para operaciones de pasajeros y de carga, nuestro personal y la economía en general son simplemente incalculables”, escribieron los ejecutivos aéreos. “Para ser francos, el comercio de la nación se detendrá”, expusieron.

En el documento además se señala que las conversaciones entre las aerolíneas y las compañías de telefonía móvil continúan. between the airlines and the telecommunications industry are ongoing. Las compañías de telecomunicaciones habían retrasado el lanzamiento hasta este mes, y, posteriormente, acordaron un retraso limitado a algunos aeropuertos que expira mañana.

Compañías como USP Airlines y FedEx Express también se verían afectadas

El cambio afectaría a compañías clave de transporte como USP Airlines y FedEx Express, por ejemplo.

Al momento, Verizon y AT&T no han reaccionado a la nueva solicitud.

Aparte de la Casa Blanca, la misiva fue dirigida al Departamento de Transporte de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones y la FAA.

La FAA indicó, por su parte, que continuará asegurándose que el transporte público es seguro mientras las compañías despliegan la red 5G.