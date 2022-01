Julia Fox, la nueva novia de Kanye West, le pide perdón públicamente al padre de su único hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Haberse convertido oficialmente en la nueva novia de Kanye West, sin duda, ha colocado a Julia Fox bajo el foco de la atención mediática.

En consecuencia, su pasado se está sometiendo al mismo intenso escrutinio que sus apariciones en público con el ex de Kim Kardashian y eso acabó por sacar a la luz episodios muy poco agradables como lo es la tensa relación que mantenía hasta hace poco con Peter Artemiev, el padre de su único hijo.

Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, Fox no dudó en acusarlo en las redes sociales de ser “un vago y un alcohólico” al mismo tiempo que aseguraba que no había tenido noticias suyas en más de un mes.

Ahora Julia quiso explicar que decidió hacer públicas sus desavenencias porque estaba furiosa después de que uno de sus amigos se encontrara con Peter en un lugar público y lo escuchara quejarse de que ella no le permitía ver a su pequeño Valentino.

“Lo único que quiero decir es que lo siento. No eres un inútil. Sé que no lo eres, y sé que no es que no quisieras ver a Valentino, sino que no querías verme a mí”, aseguró la actriz a través de su podcast ‘Forbidden Fruits’, donde dijo en su defensa que en aquel momento estaba agotada y no contaba con ninguna ayuda porque todo el mundo estaba lidiando con el repunte de contagios por coronavirus.

“Todos tenían COVID. No tuve ninguna ayuda en absoluto, y mi amigo estaba fuera y acompañó a Peter, y Peter estaba diciendo algo como: ‘no me deja ver a mi hijo’. Y cuando me lo transmitieron… me hirvió la sangre”, comentó.

En la actualidad, la antigua pareja ha conseguido dejar de lado sus diferencias por el bien de Valentino, hasta posaron juntos ante los paparazzi que los sorprendieron paseando por las calles de Manhattan para celebrar el primer cumpleaños de su hijo.

