Serie del Caribe 2022 será un lujo: Robinson Canó dirá presente con República Dominicana

El estelar pelotero dominicano Robinson Canó confirmó su participación en la Serie del Caribe 2022, en la cual República Dominicana no solo será sede, sino que también estará defendiendo la corona obtenida el año pasado.

El periodista Tenchy Rodríguez informó que Canó, independientemente de lo que pase en la final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), asistirá a la cita caribeña.

Robinson Canó es miembro de la plantilla de las Estrellas Orientales, conjunto que se está midiendo a los Gigantes del Cibao en la final del torneo. El experimentado toletero ha sido un referente de su equipo durante toda la campaña. Many doubt you! But with determination everything is possible. Continuing to ignore the noise as actions prove the opposite. Last night we won and are headed to the finals for @LIDOMRD #Drbaseball pic.twitter.com/U0u5HOeM3i— Robinson Cano (@RobinsonCano) January 16, 2022

Este martes ambos conjuntos están disputando el segundo encuentro de la gran final. El juego 1 se lo llevó Canó y sus Estrellas Orientales.

Canó se alista para la temporada 2022 de la MLB, en la que representará a los New York Mets. En 2021 no jugó ni un partido del mejor béisbol del mundo debido a su suspensión por dar positivo a un control de sustancias prohibidas.