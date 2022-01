Esta es la ropa ‘inapropiada’ con la que Olivia Culpo no pudo subir a un avión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las vacaciones de Olivia Culpo en Cabo San Lucas estuvieron a punto de terminar antes incluso de que lograra salir del aeropuerto de origen. La modelo tuvo serios problemas para subir a un avión de la aerolínea American Airlines porque el atuendo que llevaba puesto resultaba aparentemente “inapropiado”, según le informaron en la puerta de embarque.

La antigua ganadora de Miss Universo se había puesto una especie de top deportivo a juego con unos pantalones de ciclista negros para el viaje, a lo que añadió una chaqueta de punto del mismo color para no pasar frío. Los fans de la influencer saben de sobra que este es su ‘uniforme’ cuando apuesta por la comodidad en su día a día, y los paparazzi la han fotografiado en varias ocasiones caminando por Los Ángeles con distintas versiones de este atuendo. View this post on Instagram A post shared by Ladies Lets Talk About (@ladies_lets_talk_about_)

Lo que más la sorprendió fue que otra de las pasajeras también iba vestida con un conjunto muy similar al suyo, aunque en su caso en color turquesa y con unos pantalones largos, y nadie le dijo nada al respecto. De hecho, la hermana de Olivia -que se encargó de contar la historia en las redes sociales- le pidió a la mujer que posara para una foto que compartió en sus redes sociales preguntando qué diferencia había entre ambas para que las trataran de maneras tan distintas. View this post on Instagram A post shared by Advance the Conversation (@advancetheconversation)

Al final, la modelo pudo embarcar porque se puso por encima una chaqueta de su novio, el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey, pero el problema es que él tuvo que pasar el resto del vuelo con solo una camiseta puesta y a merced del aire acondicionado. View this post on Instagram A post shared by UsaTurkNews🇺🇸🇹🇷 (@usaturknews)

“Así es exactamente como murió Jack en ‘Titanic'”, bromeó la hermana de Olivia en Instagram.

