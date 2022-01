Hombre demanda a su madre anciana por “dañarle” colección de tarjetas de béisbol en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Christopher Trencher y su madre Carol Ivanick no se hablan desde hace años, y ahora él ha presentado una demanda en su contra ante la Corte Suprema de Manhattan (NYC) por la “pérdida” de valiosas tarjetas de béisbol.

Trencher alega que las tarjetas del año 1953 de los jugadores miembros del “Salón de la Fama” Ralph Kiner y Satchel Paige valdrían más de $25,000 dólares si su madre no las hubiese “dañado”.

Ivanick, ahora de 82 años, supuestamente le compró las tarjetas a Trencher a mediados de la década de 1980, pero se negó a entregárselas a pesar de sus reiteradas solicitudes, afirmó el demandante en su presentación ante la Corte Suprema de Manhattan.

Ambas tarjetas son “raras e irremplazables”, dijo en su litigio Trencher, destacado jugador de backgammon de 55 años.

“¿Hablas en serio? ¿Presentó un caso contra mí en la Corte Suprema de Manhattan?”, dijo la semana pasada la incrédula Ivanick, abogada y madre de tres hijos, cuando New York Post le preguntó sobre las acusaciones. E insistió en que su hijo le dio las tarjetas como regalo a mediados de la década de 1990.

Agregó que no ha hablado con su hijo o su familia en un par de años después de una pelea que se negó a detallar. “Me desterraron de la familia hace un tiempo. No me dejan ver a mis nietos, no me dejan ver a nadie allí”, afirmó.

“Supongo que decidió que esta es la manera de obtener el dinero para sí mismo”, dijo Ivanick, quien dijo que ya escribió las tarjetas de Kiner y Paige en su testamento como legado para los hijos de Trencher.

Trencher, quien se negó a comentar, quiere que un juez obligue a su madre a entregar las tarjetas o pagarle lo que él dice que valen: $25,000 dólares.

Si las tarjetas mencionadas en el litigio están en buenas condiciones pueden tener un valor de $30,000 dólares, afirmó al ser consultado Chris Ivy, director de deportes de Heritage Auctions, quien no las ha visto. De las casi 3,300 tarjetas Topps Satchel Paige de 1953 clasificadas para subasta, sólo se han encontrado 8 de alta calidad señaló.

Paige fue el primer afroamericano en lanzar en una Serie Mundial; y Kiner jugó para los Piratas de Pittsburgh y luego fue un locutor de los Mets de Nueva York.