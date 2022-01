Hispano violador murió baleado tras invadir apartamento de su ex dos días después de salir libre: lluvia de balas a plena luz en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yoskar Feliz murió ayer en una lluvia de balas después de que abrió fuego contra los policías que lo encontraron robando el apartamento de su ex novia, quien ya lo había acusado de violación en El Bronx (NYC).

Los oficiales estaban respondiendo a una emergencia en un edificio de apartamentos en Bronx Blvd. en East 224th St., vecindario Wakefield, justo después de la 1:30 p.m. de ayer cuando se encontraron con Feliz (27) dentro del apartamento del primer piso de su ex, dijeron fuentes policiales.

Feliz había irrumpido en el mismo apartamento el 9 de enero y violó a su ex, diciéndole escalofriantemente: “Me lo merezco. Voy a morir de todos modos”, según un expediente judicial.

Ayer esa predicción se hizo realidad. El superintendente del edificio vio entrar a Feliz en una cámara de seguridad y cuando llegaron los policías, encontraron a la ex novia afuera.

“Está adentro”, indicó a NYPD la ex de Feliz. Los agentes entraron en el apartamento y el sospechoso se negó a que soltara el arma, dijo a los periodistas el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Kenneth Corey.

Uno de los oficiales luego disparó un pistola eléctrica Taser al sospechoso. “El hombre entró corriendo a una habitación, disparó dos tiros, rompió una ventana y huyó” por allí, dijo Corey. Feliz luego salió corriendo a la calle y cruzó un parque, mientras los oficiales lo perseguían y llegaban refuerzos.

Below is a picture of the gun that is believed to belong to the suspect in today’s shooting. pic.twitter.com/csm9WC5rNq — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 20, 2022

Feliz se giró hacia los oficiales, pistola en mano, mientras estaba parado junto al río Bronx, y tres policías abrieron fuego y lo golpearon en el torso y la pierna, agregó Corey. Aún herido, el sospechoso luego corrió hacia una parte poco profunda del río Bronx antes de ser detenido.

Los policías brindaron primeros auxilios, pero Feliz luego sucumbió a sus heridas en el Centro Médico Jacobi. La policía sacó también del río un arma que se cree es la que usó contra NYPD.

Ninguno de los oficiales recibió disparos ni resultó herido, aunque fueron a un hospital del área para una evaluación, posiblemente por un zumbido en los oídos después de disparar, dijeron las fuentes. Corey detalló que el sospechoso tiene antecedentes penales, con dos arrestos por delitos graves y otros casos menores.

La última vez la policía arrestó a Feliz el 13 de enero por más de dos docenas de cargos, incluidos violación y robo. Pero sus amigos lo ayudaron a pagar su fianza en efectivo de $50,000 dólares, dijeron fuentes policiales. Los registros muestran que fue liberado el martes.