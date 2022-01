Telemundo. Chiquibaby y Arantxa Loizaga conquistan con su elegancia a los fans de Hoy Día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como dos reinas. Chiquibaby y Arantxa Loizaga son consentidas por el público que sigue a Hoy Día en Instagram. “Bellas las dos”, han expresado los fans al verlas elegante y sonrientes para conducir un viernes más el matutino de Telemundo.

“Perfecta las dos. Esos vestidos preciosos”, les han dicho. “Muy bellas las dos y elegantes”, repiten. Parece que muchos fans han disfrutado del contenido de Hoy Día en esta semana y agradecen el tipo de conducción que hubo entre el staf del show matutino: “Que bien se ve ese programa sin tantas personas que lo que hacen es aburrir el”.

Hay que decir también que muchos han destacado lo excelente profesional que les parece Arantxa, y así también destacan la labor de Nacho Lozano destacándolo así: “Qué profesional que es Arantxa muy buena periodista felicitaciones igual que Nacho”.

Chiquibaby también le mostró a su público una forma fácil de doblar las camisas en casa. Y dejarlas como las encontraste en el almacén. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Pero esto de las camisetas se descontroló en el show cuando los conductores empezaron a tirarlas por todos lados. Chiquibaby y Arantxa Loizaga pedían orden y paz, pero nadie les hizo caso. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

