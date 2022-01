Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Corría el año 2020, y en las primeras de cambio a raíz de la pandemia, todo aquello que consideraba “seguro” se fue desmoronando. El hecho de no poder viajar ni liderar eventos masivos fue un golpe muy duro para mí que venía de tener una agenda muy ajetreada a quedar en un completo limbo.

Entonces entendí que este tiempo era el ideal para finalizar un proyecto que ya tenía varios años de iniciado pero que ahora era el momento perfecto para terminar de escribirlo y, sobre todo, vivirlo.

Se trataba de mi nuevo libro cuyo nombre surgió en medio de la incertidumbre, Fluir para no sufrir, con el pleno convencimiento de que mientras más nos resistimos a la realidad, más fuerte es el revolcón que nos da, lanzando al traste todos nuestros planes.

Definitivamente fue un libro especialmente retador, porque implicaba internalizar y documentar todas las herramientas a las que tuve que echar mano para surfear la ola y no sucumbir al miedo de lo desconocido.

Al mismo tiempo, me enfocaba en pensar a cuántas personas iba a poder ayudar con el libro una vez que estuviera listo, no solo en este contexto cambiante, sino en el futuro inmediato que pareciera estar marcado por nuevos desafíos.

Escribí este libro pensando en todos aquellos que entienden sus tomas de conciencia. Porque cuando uno fluye, cuando uno deja de sufrir, cuando uno baja la resistencia, es porque realmente hay un proceso de autoconocimiento que lo lleva a un entendimiento. Y el autoconocimiento es autocompresión. Y la autocompresión es autosuperación.

Entonces Fluir para no sufrir está escrito para esas personas que se sienten resistiendo demasiado o aquellos que se dan cuenta de que vivir bajo leyes y principios universales es una mejor manera que vivir como accidentes del universo.

De esta forma, este mes de enero 2022 lanzamos esta obra que resume los 11 principios del líder bambú que te comparto a continuación: Gratitud, resiliencia, colaboración, versatilidad, fuerza serena, integridad, consciencia-elevación, pasión, flexibilidad y espiritualidad.

Lo mejor de todo es que Fluir para no sufrir es mucho más que un libro ya que se trata de un compendio de herramientas que están compiladas en una página de recursos con varios test, ejercicios y audios que sirven para reforzar lo que vamos compartiendo en el texto y que te puedes “llevar puesto” para tu día a día.

Disponible en Amazon, Barns&Noble, Books a Million, Bookshop.org y en Penguinlibros.com.



