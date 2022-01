Fútbol adulterado: denuncian posibles hechos de brujería en la Copa Africana de Naciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Brujería en la Copa Africana de Naciones. Ese es uno de los temas del momento en el fútbol. No se ha comprobado que sea cierto o falso, pero dos selecciones han sido acusadas por posibles hechos de brujería durante el torneo más importante del deporte rey en África.

Primero fue Argelia, selección que no clasificó a los octavos de final de la competencia y que tenía la oportunidad de defender el título. La prensa en Camerún señaló que la delegación de Argelia ingresó a un “brujo” para realizar un exorcismo.

La Federación de Fútbol de Argelia negó todo.

La Federación de Argelia 🇩🇿 desmintió que haya llevado a un exorcista a Camerún para la Copa África tras las imágenes filtradas en el hotel donde se ve un brujo ingresando a la concentración.pic.twitter.com/YFjDjFXsjw — Nahuel Lanzón – Modo #AFCON2021 (@nahuelzn) January 18, 2022

En las últimas horas le tocó a Malawi, selección que clasificó por primera vez a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos.

Aunque en este caso todo parece ser una broma que se viralizó más de lo esperado: el utilero de Malawi fue catalogado como el “brujo oficial de la selección“. Parece que el éxito de Malawi 🇲🇼 en la Copa África se debe en parte a este señor, que en la nómina oficial figura como utilero, pero en la realidad sería el brujo oficial de la selección. Amo fuerte! pic.twitter.com/675zaKR3FO— Nahuel Lanzón – Modo #AFCON2021 (@nahuelzn) January 23, 2022

Rápidamente hubo reacciones. La más notoria fue la del presidente de la Asociación de Fútbol de Malawi, el cual posteó un video de Richard Justin realizando sus labores como utilero. Polémica cerrada. Meet our unsung hero, Richard Justin (aka Dinho) the Flames Kit Master. A selfess hardworking employee of FAM. Let's give him a big praise and a big pat on the back pic.twitter.com/pWitkjkCch— Walter Nyamilandu Manda (@WNyamilandu) January 23, 2022

Este tipo de acusaciones no son nuevas. Previo a la jornada inaugural de la Copa de África 2021, un murciélago fue encontrado justo en la mitad del césped. El entrenador de Zimbabwe denunció el hecho, que podría haber sido causado por la selección de Camerún, anfitriona. CHAN 2021 opener in Yaoundé overshadowed by pre-match accusations of witchcraft from the hosts by Zimbabwe coach Logarusic after a bat carcass is found on the pitch



Complete coincidence or foul play?#CHAN2021 #CMRZIM pic.twitter.com/TjaJA1YFLV— Ed Dove (@EddyDove) January 16, 2021

¿Realidad o especulación? Así se juega y vive el fútbol en África.