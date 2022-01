Mandato de uso de máscaras en escuelas de NYC sigue en pie pese a decisión de corte estatal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las escuelas de la ciudad de Nueva York el uso de mascarillas contra el COVID-19 seguirá siendo obligatorio y no opcional, a pesar de que el lunes la Corte Suprema de Nassau, en el estado de Nueva York, declarara ilegal el mandato emitido por la gobernadora Kathy Hochul hace un par de meses que ordenaba llevar tapabocas en centros educativos.

Así lo advirtieron este martes autoridades escolares del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), al igual que el propia alcalde Eric Adams, luego de que la decisión del tribunal generara confusión entre padres de familia y estudiantes neoyorquinos quienes se preguntan si a partir de ahora podrían optar por decirle “adiós” a los cubrebocas.

El Alcalde manifestó que no seguirá la sentencia del tribunal, y aclaró que en los planteles de los cinco condados llevar máscara para padres, maestros, estudiantes y personal escolar, seguirá siendo un requisito.

“Creo que es desafortunado que haya sido anulado, y creo que aquellas jurisdicciones que lo están utilizando como una oportunidad para eliminar los mandatos están cometiendo un gran error. Necesitamos seguir la ciencia, no los temores que realmente vienen con este virus”, aseguró el mandatario neoyorquino.

“En este momento, tenemos mandatos en varios lugares. Lo hacemos con nuestros escolares. Ninguno de esos mandatos está creado para enloquecer a la gente; están creados para brindar seguridad a las personas. Esto es crucial. No podemos cerrar nuestra ciudad de nuevo. Debemos tomar todas las medidas posibles para empoderar a los neoyorquinos para que estén seguros”, agregó.

Entre tanto, Nathaniel Styier, vocero del DOE, aclaró que la determinación de la corte de Long Island no tendrá ningún efecto real en las escuelas de Queens, Brooklyn, El Bronx, Staten Island y Manhattan, y advirtió que todos los miembros de la comunidad educativa deben seguir a rajatabla el mandato de uso de cubrebocas, que se implementó desde la Adminstración De Blasio, antes de que la gobernadora Hochul emitiera la orden para todo el Estado.

“El tapabocas obligatorio ha sido la política del DOE desde antes de que el Estado adoptara su mandato, por lo que esta decisión no tiene un impacto inmediato en las escuelas de la ciudad de Nueva York”, dijo el funcionario. “Los estudiantes deben continuar sus planes de asistir a la escuela con sus máscaras”.

Padres apoyan seguir con el mandato

Padres de familia como Gonzálo Mendivelso, quien tiene dos niños de 7 y 9 años en una escuela de Flushing, se mostraron a favor de la decisión de la Administració local de continuar exigiendo uso de tapabocas y criticaron la medida del juez de Long Island, al considerarla irresponsable.

“Llevar tapabocas ha demostrado que protege más a nuestros hijos y a los maestros, y en un momento en que acabamos de tener una ola terrible de contagios por ómicron, quitar ese mandato que no hace daño a nadie es lo más absurdo que pueden hacer”, comentó el padre colombiano. “Me alegra que el Alcalde ignore esas sentencias que no hacen ningún bien. Como padres queremos que nuestros hijos estén seguros y una cosita tan simple como el tapabocas es la mejor vacuna no solo contra el COVID sino contra otras enfermedades de contagio”.

Asimismo, el Departamento de Educación estatal (NYSED) advirtió que el fallo no evita que las escuelas sigan exigiendo las cubiertas faciales, y aclaró también que el mandato no se eliminará, pues no es una decisión final.

“Vamos a continuar con nuestros mandatos en las escuelas”, manifestó esa agencia, advirtiendo que tras conocer la determinación, las autoridades estatales están en un proceso de apelación que aun debe ser adelantado.

“La Gobernadora y el DOH del Estado han presentado un Aviso de Apelación y están buscando confirmación de que se suspenda la orden de la corte”, dijo Emily DeSantis, vocera del Departamento de Educación estatal. “Mientras ocurren estos pasos legales, es la posición del NYSED que las escuelas deben continuar siguiendo la regla de la máscara”.

A diferencia de la Ciudad de Nueva York, una veintena de distritos escolares del Estado, entre ellos Plainedge, Massapequa, North Merrick, Smithtown, Levittown, East Meadow, Sachem, West Islip, Farmingdale, Franklin Square, Rockville Centre, Sewanhaka, Commack, Connetquot, Lindenhurst, South Huntington y Cold Spring Harbor, anunciaron que sí permitirán que maestros y alumnos que no quieran llevar tapabocas no lo hagan.

¿En qué consiste la decisión de la corte?