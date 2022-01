¡Sorpresa! Rashel Díaz vuelve a Telemundo a dos años de su salida

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Sorpresa! Rashel Díaz vuelve a Telemundo a casi dos años de su salida de ‘Un Nuevo Día’ y de la cadena, La propia Rashel Díaz nos lo confirmó en exclusiva.

Rashel, quien en este momento es líder de venta, mentora, coach de vida y empresaria, estará en la compañía para la que trabajó por 13 años de visita. Sí, será la invitada estrella de en ‘En Casa con Telemundo’.

“Yo no tuve la oportunidad de despedirme por todo lo del COVID, fue todo por mensaje y videito, pero tenía que ver con la circunstancia”, nos dice Rashel, recordando aquel 5 de agosto que marcó un parte aguas en su vida y en su carrera.

En una entrevista íntima y exclusiva que verás en unos días, nos reveló su regreso a Telemundo, desde otro ángulo: la de invitada, pero una invitada que será de la casa.

“Me siento tranquila, y estoy contenta, le he avisado a todos que me esperen… Estoy en otra etapa, me digo: ‘¿Cómo me sentiré ahora que estoy yo de invitada a la casa donde yo recibía gente?‘. Es lo que me toca vivir y estoy muy contenta, sobretodo porque voy a ir a un lugar donde conozco a todo el mundo, desde los técnicos, la gente de la cafetería, y la verdad me da mucha alegría a ver si podré darle el abrazo después de que me hagan el test”, nos dijo en exclusiva Rashel.

Recordemos que en agosto del 2020, en medio de una ola de despidos en Telemundo en la que también estuvo incluida María Celeste Arrarás, Rashel quedó fuera de ‘Un Nuevo Día’ y de la cadena. Estábamos a meses de haber comenzado la pandemia y el mundo entero era una incertidumbre.

En medio de eso y teniendo ya su plan B, Rashel, quien de repente se vio fuera de su zona de confort, no se detuvo y se diversificó, como te contamos al comienzo de este artículo está enfocada en su empresa, en ayudar a las parejas, a las mujeres y en ser una gran líder de ventas.

MIRA AQUÍ A RASHEL HABLANDO DE SU REGRESO A TELEMUNDO:

MIRA ESTAS OTAS HISTORIAS:

•Rashel Díaz queda fuera de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo

•Rashel Díaz y Ximena Duque comienzan nuevo proyecto de la mano

•Rashel Díaz regresó a las mañanas en ‘Despierta América’