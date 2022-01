Romario al descubierto: “Ya he sido de todo: chulo, presumido, gilipollas, cabrón… La lista es larga”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el Mundial Estados Unidos 1994 tocó el cielo con las manos y llevó a Brasil a bordar su cuarta estrella en el escudo. Su carrera como futbolista fue especial y su trayectoria como goleador fue espléndida, un goleador carismático que se sinceró en Yo Soy Romario en The Players’ Tribune.

Escribió en primera persona y se describió sin filtros. Reconocer que salió de fiesta, pero sin mayores sobre saltos y que nunca consumió drogas.

“Jamás he salido de fiesta la noche anterior a un partido. Si había partido el domingo, salía el viernes. Vale, puede que haya pasado algunas veces, pero fue una de cada diez, como máximo. Y, mira, nunca he fumado. Gracias a Dios, nunca he tomado drogas. Nunca he bebido. Ni una sola gota. ¿Quién ha dicho que hay que emborracharse para pasárselo bien? Lo que siempre me ha gustado mucho, eso sí, es la noche. Es decir, de los males, el menor”, reconoció.

Recordado por su goles de puntera y su paso por el FC Barcelona y la Selección Brasileña. Un goleador fino, un rematador como pocos.

“¿Si me arrepiento de algo? Hombre, te lo voy a decir, ya he sido de todo: chulo, presumido, gilipollas, cabrón… La lista es larga. Pero tienes que juzgar cada acción según el momento en que pasó. Yo era un tipo distinto antes, y el mundo del fútbol era un lugar distinto. He venido de la nada. Tuve que luchar mucho para llegar a la cima, y acabé exteriorizando todas mis emociones. Todo lo que he hecho, de bueno o de malo, ha sido con el corazón” agregó.

Su incursión en la política

Actualmente Romario tiene 55 años de edad y actualmente es senador en Rio de Janeiro por el partido centrista brasileño Podemos. ¿Por qué decidió entrar al mundo de la política?​

“Me metí en política para luchar por personas como Ivy. Hace 16 años, mi sexta hija nació con síndrome de Down. Es un ángel que el papá del cielo me envió. Antes de que naciera ella, yo simplemente no veía a las personas que tuviesen algún tipo de deficiencia o enfermedad rara. No seamos hipócritas: no me fijaba en los problemas que ellas enfrentaban. Ivy me hizo darme cuenta de que necesitaban ayuda y tenían pocos representantes en la política. Ahora soy conocido por defender a esas personas, especialmente las que son menos favorecidas. Tienen el mismo derecho que nosotros a formar parte de la sociedad”.

También aprovechó para decir que el sexo siempre fue importante para él en su carrera deportiva.

“Es como el sexo, ¿sabes? Tienes que hacer lo que te funciona. El sexo, para mí, siempre fue la hostia. A veces, el día del partido, me quedaba en casa, apartado del resto del equipo. Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después iba para el partido. En el campo, estaba relajado… Ligero”, manifestó.

Agregó que siempre se consideró el mejor en lo que hacía: ser un rematador nato.

“Siempre me he considerado el mejor. Con eso quiero decir el mejor rematador. Si es imposible rematar, paso el balón a otro. Si es casi imposible, intento rematar. Así es la lógica: si soy el mejor, soy el que tiene el deber de dejar sentenciado el partido, no un compañero, ¿entiendes? Porque era lo mejor para el equipo. Es como en el baloncesto, cuando tienes que hacer una canasta de tres puntos en los últimos segundos. ¿A quién entregas el balón? A Michael Jordan”, finalizó.

Lee también:

– Así fueron las heridas que le quedaron a Cunha en su cuello tras la patada salvaje del guardameta ecuatoriano [Foto]

– Keylor Navas llegó a los 100 partidos con la selección de Costa Rica en el triunfo contra Panamá [Video]