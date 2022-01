Pupilo de Cristiano Ronaldo es acusado de violar y golpear brutalmente a su novia [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el ojo del huracán se ha visto Mason Greenwood, uno de los talentos más prometedores del Manchester United y de la selección de Inglaterra. Y es que su novia lo acusa de agresión y violencia sexual.

La modelo Harriet Robson compartió este domingo, en sus redes sociales, un video en el que aparece con la boca ensangrentada y moretones en el cuerpo, producto de la presunta golpiza que le habría propinado Greenwood.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022

La joven influencer, además, divulgó un audio en el que el futbolista la habría obligado a tener relaciones sexuales con él.

“Para todos aquellos que quieran saber qué me hace Mason Greenwood de verdad”, escribió la joven en sus stories de Instagram, donde se ve llorando. Este material ya no aparece en su perfil, pero se hizo viral.

Comunicado del Manchester United

“Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan esclarecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo“, anunció el equipo inglés. Harriet Robson, pareja de Mason Greenwood, ha subido estas imágenes a Instagram para denunciar que ha sido objeto de malos tratos por parte del jugador del Manchester United. Incluso ha subido un audio en el que presuntamente la estaría violando. Muy serio esto si se confirma. pic.twitter.com/wryKLCVSOD— Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 30, 2022

La Policía de Manchester, según indicó The Mirror, confirmó que los oficiales ya abrió una investigación sobre las acusaciones a Greenwood: “Se están realizando investigaciones para esclarecer todas las circunstancias”.

Nike, que patrocina al delantero de 20 años de edad, también se pronunció sobre este caso: “Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones. Continuaremos monitoreando la situación de cerca”. Mason Greenwood’s girlfriend has called him out for sexual assault & rape via instagram with released voice recordings 😳 pic.twitter.com/RJjSZoKzD2— Slay Jimmy 🦍 (@slay_jimmy) January 30, 2022

